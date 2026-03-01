Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Maranhão?

As eleições de 2026 estão programadas para ocorrer no dia 4 de outubro, data do primeiro turno. No dia, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas.

Desses, 5 milhões de eleitores do Maranhão devem votar para os cargos de Presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador Carlos Brandão (PSB) não poderá concorrer ao governo do estado em 2026, pois está cumprindo seu segundo mandato.

Em 2022, ele assumiu o governo estadual após o então governador Flávio Dino deixar o cargo para concorrer ao Senado pelo PSB. Dino foi eleito com mais de 60% dos votos válidos, mas estava licenciado do cargo para comandar o Ministério da Justiça do Governo Lula.

Depois, Flávio Dino deixou as vagas para passar a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Após assumir em 2022, Brandão disputou as eleições no mesmo ano para tentar a reeleição. Como ganhou, ele foi reeleito e, desta forma, concluiu seu segundo mandato neste ano.

Segundo o Código Eleitoral, políticos só podem ocupar o mesmo cargo no executivo durante oito anos consecutivos - dessa forma, Brandão não poderá disputar para governador em 2026, mas poderá, por exemplo, tentar o cargo em 2030 ou disputar outra posição neste ano.

Em entrevista à revista Veja, Brandão disse que não pretende disputar outro cargo e que deve permanecer no comando do estado até o fim de seu mandato.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Maranhão em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Maranhão:

Eduardo Braide (PSD)

O prefeito da capital São Luís é o pré-candidato do PSD nas eleições para o governo do Maranhão em 2026. O presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, disse no programa Canal Livre, da TV Band, que Braide “será eleito governador do Maranhão”. Advogado, Braide já foi deputado estadual e deputado federal.

Enilton Rodrigues (Psol)

Em suas redes sociais, Enilton Rodrigues anunciou a pré-candidatura ao governo do Maranhão pelo PSOL. Dirigente nacional da sigla, Rodrigues é engenheiro florestal e agrônomo. Ele já foi candidato a deputado estadual em 2018 e ao governo do estado em 2022.

Felipe Camarão (PT)

O vice-governador Felipe Camarão já confirmou que é pré-candidato ao governo do estado em 2026. Em entrevista recente à TV Band no Maranhão, Camarão disse que irá concorrer ao cargo e que sua pré-candidatura "não nasceu agora, neste ano, e que é fruto de projetos estabelecidos há mais de uma década quando Flávio Dino venceu as eleições em 2014". Camarão é professor universitário e procurador federal de carreira.

Lahesio Bonfim (Novo)

Em novembro de 2025, o partido Novo realizou o lançamento da pré-candidatura de Lahesio Bonfim ao governo do Maranhão em evento na capital, São Luís. Bonfim foi candidato ao governo do estado em 2022, então pelo PSC. Ele recebeu 24,87% dos votos no primeiro turno, terminando em segundo lugar, atrás de Carlos Brandão. Bonfim é médico e foi prefeito de São Pedro dos Crentes por dois mandatos entre 2016 e 2024. O pré-candidato do Novo é considerado um dos principais nomes da direita na disputa.

Orleans Brandão (MDB)

O secretário de Estado de Assuntos Municipalistas e sobrinho do governador Carlos Brandão foi escolhido como o pré-candidato da base governista do Maranhão. Em seu perfil nas redes sociais, Carlos Brandão disse que recebeu representantes e presidentes de 12 partidos da base aliada que "apresentaram o nome de Orleans como pré-candidato ao governo". "Vamos trabalhar por esse alinhamento junto ao presidente Lula", escreveu o atual governador.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026