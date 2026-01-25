Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador do Espírito Santo?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas para escolher o próximo presidente da República, além de senadores, deputados e governadores dos 26 estados e do Distrito Federal.

No Espírito Santo, cerca de 2,9 milhões de eleitores estão aptos a votar e definir quem assumirá o comando do governo estadual pelos próximos quatro anos, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral do ES atualizados em 2024.

O atual governador, Renato Casagrande (PSB), cumpre seu segundo mandato consecutivo e, por isso, está impedido de concorrer à reeleição em 2026.

Segundo a legislação eleitoral, um político pode ocupar o mesmo cargo no Executivo por no máximo oito anos consecutivos.

Com isso, Casagrande fica fora da disputa ao governo neste ano, mas poderá se candidatar novamente ao cargo em 2030 — ou buscar outro posto, como uma vaga na Câmara ou no Senado.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo do Espírito Santo em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador do Espírito Santo:

Helder Salomão (PT)

O atual deputado federal e ex-prefeito de Cariacica apresentou sua pré-candidatura ao governo do estado em artigo publicado no portal A Gazeta. Anteriormente, Salomão havia anunciado que iria concorrer ao estado caso fosse o candidato do presidente Lula, mas agora confirmou a pré-candidatura no texto publicado no início de janeiro deste ano.

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

O atual prefeito de Vitória, eleito com 55,54% dos votos válidos no primeiro turno em 2024, está sendo apontado como um dos principais pré-candidatos na disputa pelo governo do Espírito Santo.

Paulo Hartung (PSD)

Hartung foi governador do Espírito Santo por três mandatos e aparece também como um dos possíveis pré-candidatos para o pleito neste ano. Em recente movimentação política, Hartung se filiou ao PSD em maio de 2025.

Ricardo Ferraço (MDB)

O atual vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), deve ser escolhido como o sucessor de Casagrande no comando da ordem estadual. Em seu perfil nas redes sociais, Ferraço tem compartilhado, por exemplo, pesquisas de intenção de voto em que seu nome aparece com destaque para o governo do estado.

Sérgio Vidigal (PDT)

O ex-médico e deputado federal Sérgio Vidigal é um dos políticos que deve concorrer ao governo do Espírito Santo. Em entrevista ao Folha de Viória, Weverson Meirelles afirmou que Serginho Vidigal foi escolhido pelo PDT para disputar a eleição.

Eleições 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.