Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Sergipe?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas escolher presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além dos governadores.

Em Sergipe, a eleição pode resultar na manutenção do atual chefe do Executivo ou em uma mudança no comando do estado pelos próximos quatro anos.

O governador Fábio Mitidieri (PSD) completa o primeiro mandato neste ano e, por isso, poderá disputar a reeleição.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo de Sergipe, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Sergipe:

Fábio Mitidieri (PSD)

O atual governador e presidente estadual do PSD está apto a disputar a reeleição. Mitidieri já foi deputado federal por Sergipe e deve tentar novo mandato pelo partido. O chefe do executivo estadual já foi vereador em Aracaju, secretário municipal de Esporte e Lazer da capital sergipana e secretário estadual do Trabalho, além de deputado federal por dois mandatos.

Rogério Carvalho (PT)

Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente como candidato do governo federal ao comando do estado, Rogério Carvalho é apontado como um dos principais nomes da disputa. Ele é senador por Sergipe, líder do PT no Senado e presidente estadual da legenda. Carvalho disputou a eleição em 2022, mas foi derrotado por Mitidieri.

Thiago de Joaldo (PP)

O deputado federal pelo PP lançou sua pré-candidatura ao governo de Sergipe neste ano e deve disputar o cargo pela sigla. Joaldo já foi secretário de Assistência Social e do Trabalho da Prefeitura de Itabaianinha e também comandou as pastas de Administração e Finanças e de Educação no mesmo município. É formado em Direito.

Valmir de Francisquinho (Republicanos)

O prefeito de Itabaiana é citado como um dos possíveis candidatos ao governo estadual. Em 2022, concorreu pelo PL e recebeu 457.922 votos, anulados após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir sua candidatura antes da eleição. Em 2024, perdeu os direitos políticos em processo relacionado a desvio de recursos. Em janeiro de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a condenação que o tornava inelegível, o que permite sua participação na disputa, agora pelo Republicanos.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026