Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Sergipe?

Governo de Sergipe: governador será escolhido em outubro deste ano (Divulgação/Governo de Sergipe)
Colaboradora
Publicado em 7 de março de 2026 às 08h00.
No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas escolher presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além dos governadores.
Em Sergipe, a eleição pode resultar na manutenção do atual chefe do Executivo ou em uma mudança no comando do estado pelos próximos quatro anos.
O governador Fábio Mitidieri (PSD) completa o primeiro mandato neste ano e, por isso, poderá disputar a reeleição.
A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.
Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo de Sergipe, em ordem alfabética.
O atual governador e presidente estadual do PSD está apto a disputar a reeleição. Mitidieri já foi deputado federal por Sergipe e deve tentar novo mandato pelo partido. O chefe do executivo estadual já foi vereador em Aracaju, secretário municipal de Esporte e Lazer da capital sergipana e secretário estadual do Trabalho, além de deputado federal por dois mandatos.
Embora ainda não tenha sido lançado oficialmente como candidato do governo federal ao comando do estado, Rogério Carvalho é apontado como um dos principais nomes da disputa. Ele é senador por Sergipe, líder do PT no Senado e presidente estadual da legenda. Carvalho disputou a eleição em 2022, mas foi derrotado por Mitidieri.
O deputado federal pelo PP lançou sua pré-candidatura ao governo de Sergipe neste ano e deve disputar o cargo pela sigla. Joaldo já foi secretário de Assistência Social e do Trabalho da Prefeitura de Itabaianinha e também comandou as pastas de Administração e Finanças e de Educação no mesmo município. É formado em Direito.
O prefeito de Itabaiana é citado como um dos possíveis candidatos ao governo estadual. Em 2022, concorreu pelo PL e recebeu 457.922 votos, anulados após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indeferir sua candidatura antes da eleição. Em 2024, perdeu os direitos políticos em processo relacionado a desvio de recursos. Em janeiro de 2026, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a condenação que o tornava inelegível, o que permite sua participação na disputa, agora pelo Republicanos.
Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.
O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.
