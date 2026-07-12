El Niño pode provocar até 300 mm de chuva no RS e aumenta risco de temporais

O Rio Grande do Sul deve enfrentar uma sequência de tempestades nos próximos dias sob influência do El Niño 2026-2027. Segundo a MetSul Meteorologia, o estado poderá registrar até sete dias consecutivos de instabilidade, com previsão de chuva intensa, granizo, alagamentos e elevação do nível dos rios.

Este será o primeiro grande episódio de tempo severo no Cone Sul desde o início do atual ciclo do El Niño, que começou há cerca de dois meses e já apresenta forte intensidade no Oceano Pacífico.

Quando começam as tempestades no RS?

A primeira metade da semana ainda será influenciada por uma massa de ar frio. A partir de quarta-feira, 15, o avanço de ar mais quente em altitude deve favorecer a formação de áreas de instabilidade.

Os primeiros temporais são esperados na quinta-feira, 16, atingindo inicialmente o Nordeste da Argentina, o Uruguai e parte do Rio Grande do Sul.

Na sequência, a combinação entre calor e umidade deve manter as condições favoráveis para tempestades até, pelo menos, a próxima terça-feira, 21. Alguns modelos meteorológicos indicam que o período de instabilidade pode durar ainda mais.

Chuva pode chegar a 300 mm

São esperados acumulados de chuva entre 100 mm e 200 mm em diversos municípios gaúchos até a metade da próxima semana.

Em áreas isoladas, os volumes podem alcançar entre 200 mm e 300 mm, com possibilidade de registros ainda superiores.

Os altos acumulados elevam o risco de alagamentos em áreas urbanas, transbordamento de arroios e córregos, além da subida do nível de rios e ocorrência de inundações repentinas.

Granizo e temporais também preocupam

Além da chuva volumosa, a previsão indica risco elevado de granizo em grande parte do Rio Grande do Sul entre a segunda metade desta semana e o início da próxima.

Na maioria das cidades, as pedras de gelo devem ser de pequeno porte. No entanto, alguns temporais poderão produzir granizo de tamanho médio ou grande, com potencial para causar danos. A possibilidade de granizo gigante também não está descartada.

Segundo a empresa de meteorologia, a sequência de dias com tempo severo é consequência das condições atmosféricas favorecidas pelo El Niño, que tende a aumentar a frequência de episódios de chuva intensa na região Sul do Brasil.