Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Pernambuco?

Neste ano, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. Desses, mais de 7 milhões de eleitores em Pernambuco devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

No estado, os pernambucanos poderão optar pela permanência da atual chefe do Executivo ou por uma mudança no comando do Palácio do Campo das Princesas pelos próximos quatro anos.

A governadora Raquel Lyra (PSD) cumpre o primeiro mandato e, portanto, pode disputar a reeleição. Até o momento, a principal disputa pelo governo estadual tende a ocorrer entre Lyra e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro, e um eventual segundo turno poderá ser realizado em 25 de outubro.

Confira, abaixo, quem são os principais possíveis candidatos ao governo de Pernambuco em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Pernambuco:

Eduardo Moura (Novo)

Jornalista de formação, o vereador de Recife é apontado como um dos prováveis candidatos ao governo estadual. Em entrevista ao Jornal do Commercio, afirmou que será candidato em 2026, mas ressaltou que a definição final cabe ao partido.

Gilson Machado (PL)

Ex-ministro do Turismo no governo Jair Bolsonaro, Gilson Machado é apontado como o principal nome ligado ao PL na disputa pelo governo de Pernambuco. Em 2024, disputou a Prefeitura do Recife e terminou em terceiro lugar.

Ivan Moraes (Psol)

Ivan Moraes já foi oficializado pelo Psol como pré-candidato ao governo de Pernambuco. No site do partido, há publicações com material de pré-campanha do deputado, com destaque para temas como transporte público e o metrô do estado. Moraes é jornalista de formação e foi vereador de Recife por dois mandatos.

João Campos (PSB)

Prefeito de Recife em segundo mandato, João é filho do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos. O chefe do executivo municipal também foi eleito deputado federal em 2018. Ele também é presidente nacional do PSB. Nas últimas pesquisas eleitorais, João aparece na liderança em eventual disputa contra Raquel Lyra.

Raquel Lyra (PSD)

Eleita em 2022 após vencer o segundo turno, Raquel Lyra deve disputar a reeleição. Embora ainda não tenha anunciado formalmente a candidatura, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou durante o evento de filiação da governadora ao partido que ela “será reeleita” e que pode até disputar a Presidência da República em 2030. Advogada, Lyra foi prefeita de Caruaru por dois mandatos e deputada estadual antes de assumir o governo do estado.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026