Eleições 2026: quem são os possíveis candidatos a governador de Rondônia?

No dia 4 de outubro, mais de 150 milhões de brasileiros irão às urnas nas eleições de 2026. Em Rondônia, os eleitores devem votar para presidente da República, senador, deputado federal e estadual, além de escolher o próximo governador do estado.

O atual governador, Coronel Marcos Rocha (MDB), não poderá disputar a reeleição, pois cumpre o segundo mandato consecutivo. Ele foi eleito em 2018 e reeleito em 2022, encerrando o ciclo de oito anos à frente do Executivo neste ano.

Pela legislação eleitoral, chefes do Executivo só podem ocupar o cargo por dois mandatos consecutivos. Com isso, Rocha não poderá concorrer novamente ao governo em 2026, mas poderá disputar outra função neste ano ou tentar retornar ao cargo em 2030.

A oficialização das candidaturas deve ocorrer até 15 de agosto de 2026, conforme o calendário eleitoral.

Confira, abaixo, os principais possíveis candidatos ao governo de Rondônia, em ordem alfabética.

Conheça os possíveis candidatos a governador de Rondônia:

Adailton Fúria (PSD)

O prefeito de Cacoal foi indicado por Coronel Marcos Rocha como seu sucessor político. Em publicação nas redes sociais, o governador afirmou que Fúria é seu nome para a disputa estadual. “Quando penso em sucessão, penso em responsabilidade e compromisso com resultados”, escreveu Rocha. Na vida pública desde 2012, Fúria já foi vereador.

Expedito Netto (PT)

Advogado, Expedito Netto foi deputado federal por dois mandatos e ocupa atualmente o cargo de secretário nacional da Pesca e Aquicultura. Ele é filho de Expedito Júnior, ex-senador por Rondônia. Durante sua atuação na Câmara, votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Filiou-se ao PT no início deste ano e passou a ser apresentado como candidato ao governo de Rondônia nas eleições de 2026.

Fernando Máximo (União Brasil)

O deputado federal, conhecido como Dr. Fernando Máximo, confirmou em entrevista ao podcast SGC que é pré-candidato ao governo de Rondônia em 2026. Na mesma ocasião, afirmou que também existe a possibilidade de disputar o Senado. Máximo é médico, deputado federal e ex-secretário estadual de Saúde.

Hildon Chaves (PSDB)

O PSDB lançou oficialmente a candidatura de Hildon Chaves ao governo estadual em agosto do ano passado. Ele foi prefeito de Porto Velho até 2024 e já atuou como promotor de Justiça em Rondônia. Chaves é advogado, ex-promotor de Justiça, e foi prefeito de Porto Velho por dois mandatos.

Ivo Cassol (PP)

Ex-governador de Rondônia, Ivo Cassol é citado como um dos possíveis candidatos ao pleito. Em eleições anteriores, foi impedido de concorrer com base na Lei da Ficha Limpa, após condenação por captação ilícita de votos e abuso de poder em 2006. Após mudança aprovada pelo Senado no ano passado, há a possibilidade de nova candidatura, mas ainda não houve confirmação.

Marcos Rogério (PL)

O senador é apontado como um dos nomes que podem entrar na disputa pelo governo estadual. Em publicação nas redes sociais, apareceu ao lado de Ivo Cassol e afirmou que mantém diálogo com o ex-governador, mas não confirmou se será candidato ou se apoiará outra candidatura. Rogério foi jornalista e radialista.

Data das eleições presidenciais de 2026

Além dos 27 governadores, os brasileiros deverão votar também para eleger o próximo presidente e vice-presidente da República, 513 deputados federais, 1.035 deputados estaduais ou distritais e 54 senadores.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

SAIBA MAIS: Veja calendário das eleições 2026