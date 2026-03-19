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Lula anuncia Dario Durigan no Ministério da Fazenda após saída de Haddad

Secretário-executivo será novo ministro; Haddad deixa o cargo para disputar o governo de São Paulo, com apoio do presidente

Dario Durigan: escolhido pelo presidente Lula era número 2 de Haddad no Ministério (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Dario Durigan: escolhido pelo presidente Lula era número 2 de Haddad no Ministério (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de março de 2026 às 13h12.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira, 19, que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, será o substituto de Fernando Haddad no comando da pasta.

A declaração foi feita durante a 17ª caravana federativa, em São Paulo. Ao mencionar Durigan, o presidente pediu que o auxiliar se levantasse e, diante de uma plateia de prefeitos, indicou que as demandas deveriam ser direcionadas a ele.

“O Dario será o substituto do Haddad no ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olhe bem para a cara dele que é dele que vocês irão cobrar muitas coisas”, disse.

O nome de Durigan já havia sido indicado por Haddad nos bastidores, mas esta foi a primeira vez que Lula, responsável pela nomeação, confirmou publicamente a escolha.

Saída de Haddad

No mesmo evento, Fernando Haddad afirmou que esta quinta-feira, 19, será seu último dia à frente do Ministério da Fazenda. O ministro deixará o cargo para disputar o governo de São Paulo, a pedido de Lula.

Em discurso, Haddad fez um balanço da gestão e destacou medidas voltadas aos estados e municípios. “Hoje é um dia especial, muito especial para mim, é o dia que estou deixando o Ministério da Fazenda”, afirmou.

Ele citou resultados econômicos do período e comparou com a gestão anterior. Segundo Haddad, o país conseguiu crescer acima da média da década anterior, reduzir o desemprego ao menor nível da série histórica do IBGE e manter a inflação em patamar mais baixo.

O ministro também destacou a aprovação da reforma tributária e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. “A reforma tributária impediu enormes injustiças contra trabalhadores”, disse. Sobre o IR, afirmou que a medida foi aprovada com apoio do Congresso.

Haddad mencionou ainda a renegociação das dívidas dos estados, por meio do Propag, e disse que São Paulo foi beneficiado. “Mesmo um Estado rico como São Paulo não estava com condição de pagar dívida perante União”, afirmou.

Segundo ele, o fortalecimento do pacto federativo foi fundamental para os resultados da gestão. O ministro também citou a ampliação de recursos do BNDES para estados e municípios.

 

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