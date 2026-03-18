Copom deixou a porta aberta a todas as possibilidades, diz analista

Após baixar a taxa Selic para 14,75% ao ano, o Comitê de Política Monetária (Copom), em seu comunicado, deixou as portas abertas para todos os cenários possíveis, avalia Andrea Damico, economista-chefe da consultoria Buysidebrazil.

"O Copom diz que vai acompanhar os dados para tomar as decisões futuras, ou seja ele não dá nenhum guidance. Deixa realmente as portas abertas, tanto para continuar nesse ritmo de 25 (pontos-base) ou para acelerar se a guerra acabar e o petróleo ceder nas próximas semanas", disse Damico, durante um programa ao vivo da EXAME no YouTube. Assista abaixo.

"Ele não explicita isso, mas existe também sempre a possibilidade dele não dar nada, de parar esse afrouxamento, caso a situação piore ainda ou muito mais", afirma.

Damico aponta que outro ponto central do comunicado do Copom é o reconhecimento de que o cenário externo afeta a inflação, e que a posição sobre a atividade econômica no Brasil teve pouca mudança.

"No que diz respeito à inflação e atividade econômica, eles praticamente não alteraram nada. Eles trocaram arrefecimento por algum arrefecimento, então talvez reconhecendo que está mais lenta essa desinflação, mas sem mudanças significativas em relação ao cenário de curto prazo", afirma.

Redução da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) baixou a taxa Selic para 14,75% ao ano, uma queda de 0,25 ponto percentual. Esta foi a primeira redução desde maio de 2024. A taxa estava em 15% desde junho de 2025. De setembro de 2024 a junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes seguidas, mas não foi alterada nas quatro últimas reuniões.

O Comitê de Política Monetária (Copom) baixou a taxa Selic para 14,75% ao ano, uma queda de 0,25 ponto percentual. O anúncio foi feito no começo da noite desta quarta-feira, 18.

Esta foi a primeira redução da Selic desde maio de 2024. A taxa estava em 15% desde junho de 2025. De setembro de 2024 a junho de 2025, a taxa foi elevada sete vezes seguidas, mas não foi alterada nas quatro últimas reuniões.

Mais cedo nesta quarta, o Fed (banco central dos EUA) decidiu manter a taxa de juros no país, na faixa entre 3,5% e 3,75%.

"O ambiente externo tornou-se mais incerto, em função do acirramento de conflitos geopolíticos no Oriente Médio, com reflexos nas condições financeiras globais. Tal cenário exige cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por elevação da volatilidade de preços de ativos e commodities", diz o comunicado do Copom.

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, enquanto o mercado de trabalho ainda mostra sinais de resiliência. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes seguiram apresentando algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para a inflação", afirmou o comitê.