Mercado Bitcoin lança empréstimo usando cripto como garantia

O crescimento da base de investidores em criptomoedas no mundo tem ampliado o desenvolvimento de novos produtos financeiros ligados a ativos digitais. O último levantamento da Statista, realizado em 2025, indica que há mais de 900 milhões de usuários de criptomoedas ao redor do mundo, ampliando a presença desses ativos no sistema financeiro global. Enquanto isso, o Brasil avançou da 10ª para a 5ª posição no ranking global de adoção de criptoativos, segundo o relatório Geografia da Criptoeconomia. No país, mais de 25 milhões de pessoas já investiram em cripto, o que representa cinco vezes a quantidade de pessoas que investem na Bolsa de Valores, de acordo com o Datafolha. Esses números refletem a expansão do mercado cripto.

Garantia em cripto, crédito em reais

Esse crescimento tem impulsionado soluções que vão além da compra e venda de cripto, incorporando serviços financeiros tradicionais ao ecossistema digital. Um desses serviços é o CriptoCrédito do MB | Mercado Bitcoin, que permite aos usuários obter empréstimo em reais utilizando criptomoedas como garantia.

A partir de agora, a solução está disponível para todas as pessoas que têm os ativos bitcoin ou ethereum na carteira. Em breve, o MB incluirá novos ativos na modalidade. Para ter acesso ao crédito, basta ter uma conta na plataforma.

A proposta responde a uma dor comum entre investidores em ativos digitais: a necessidade de liquidez sem abrir mão da estratégia de investimentos de longo prazo. Em muitos casos, quem busca recursos imediatos precisa vender os criptoativos no valor daquele momento, o que pode significar prejuízo caso o preço esteja abaixo do valor de compra, além dos custos de taxas e impostos envolvidos na operação de venda do ativo.

Ao utilizar criptomoedas como garantia, o investidor pode acessar recursos sem se desfazer dos ativos. Durante o empréstimo, criptoativos como Bitcoin ou Ethereum ficam bloqueados como garantia, mas continuam expostos à variação de preço do mercado e retornam à carteira para movimentação após a quitação.

Considerando o histórico de valorização desses ativos, é possível que seu crescimento no longo prazo supere o custo da operação. Assim, o investidor consegue acessar capital extra, manter seus investimentos e ainda se beneficiar potencialmente da valorização das criptomoedas. Em 2024, por exemplo, o Bitcoin valorizou mais de 170%, valor suficiente para cobrir todo o custo do empréstimo e ainda gerar ganho para o investidor.

Lucas Lopes, presidente do MB | Mercado Bitcoin no Brasil, afirma que a expansão do produto reforça o posicionamento da plataforma como um ecossistema completo de soluções financeiras.

“Iniciativas como essa ampliam o acesso dos brasileiros aos ativos digitais e aproximam o universo cripto do dia a dia das pessoas. Ao mesmo tempo, evidenciam o potencial do setor para aprimorar modelos já consolidados no mercado tradicional, com mais flexibilidade e autonomia para o usuário”, afirma o executivo.

Alternativa eficiente ao crédito tradicional

A expansão desse tipo de produto ocorre em um cenário em que o crédito no Brasil ainda apresenta custos elevados. Em dezembro de 2025, a taxa média de juros para empréstimo pessoal alcançou 8,35% ao mês, alta de 0,19 ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo pesquisa mensal do Núcleo de Pesquisas da Fundação Procon-SP.

Além disso, grande parte da população desconhece modalidades de crédito com garantia — como aquelas vinculadas a imóveis, veículos ou investimentos tradicionais — que costumam oferecer taxas menores do que as do crédito pessoal tradicional. Nesse caso, a dificuldade costuma ser a burocracia, uma vez que a garantia precisa ser inspecionada e validada para o crédito ser liberado.

O crédito com garantia em criptomoedas segue lógica semelhante: o ativo serve como lastro da operação, eliminando a necessidade de análise de renda, score de crédito ou histórico financeiro.

No caso do CriptoCrédito, a contratação é feita de forma digital, pelo aplicativo do MB, e os recursos são liberados na conta do cliente (em reais) em até 5 minutos após a confirmação da operação. A pessoa tem liberdade para usar o dinheiro como quiser: pode sacar para comprar ou pagar algo ou usar o valor para investir mais.

Durante o período do crédito, os ativos ficam bloqueados na plataforma. Caso o valor da criptomoeda utilizada como garantia apresente queda relevante, o cliente recebe alertas para reforçar a garantia, adicionando mais ativos; reduzir o saldo do crédito ou antecipar o pagamento do empréstimo sem liquidar a garantia usada.

Se isso não ocorrer e a desvalorização continuar, parte das criptomoedas pode ser vendida automaticamente para quitar o saldo devido — sempre apenas o montante necessário para cobrir a operação e com autorização do cliente.

Expansão do produto

O CriptoCrédito começou a ser oferecido inicialmente para alguns clientes do MB | Mercado Bitcoin, por meio dos assessores. Segundo a empresa, a adesão inicial levou à ampliação da oferta: no ano passado, o volume de crédito disponível foi ampliado em cinco vezes.

Agora, com a disponibilização da solução para todos, a expectativa da empresa é alcançar R$ 100 milhões em crédito concedido até o fim do ano.

Entre os principais benefícios estão o processo de contratação totalmente digital, a disponibilidade de crédito em qualquer horário e prazos de pagamento flexíveis, que podem chegar a 12 meses, com possibilidade de antecipação pelo aplicativo. O crédito se inicia em 200 reais.

Entre os principais benefícios estão a contratação totalmente digital e o crédito disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, diferentemente do mercado tradicional, que funciona apenas em horário comercial, além de prazos flexíveis de até 12 meses, com possibilidade de antecipação pelo aplicativo, a partir de 200 reais.

Ampliação do uso de criptoativos

A criação de produtos como o crédito com garantia em criptomoedas acompanha a evolução do mercado de ativos digitais, que passa a otimizar funcionalidades típicas do sistema financeiro tradicional, trazendo maior agilidade, praticidade e ampliando o acesso a esses recursos.

Além de funcionarem como instrumentos de investimento, criptomoedas começam a ser utilizadas como ativos que permitem acesso à liquidez, ampliando as aplicações do mercado cripto no dia a dia do investidor.

Simule o empréstimo de forma gratuita no aplicativo do MB | Mercado Bitcoin.