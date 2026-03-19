Opinião: a avaliação anual está morrendo — e isso é bom

Por Gabriel Segers*

A gestão de desempenho baseada em ciclos anuais, formulários e percepções subjetivas mostra sinais claros de esgotamento.

A inteligência artificial não apenas moderniza processos, mas redefine o papel da liderança ao deslocar o foco do julgamento para o desenvolvimento contínuo.

Organizações que insistem em avaliações episódicas tendem a produzir decisões menos justas e menos úteis para o crescimento profissional.

Enquanto isso, tecnologias emergentes ampliam a capacidade de registrar evidências, acompanhar evolução e estruturar análises mais consistentes sobre a performance ao longo do tempo.

Dados apontam para a urgência do feedback contínuo

Dados reforçam essa urgência. Segundo o relatório State of the Global Workplace, da Gallup, apenas 23% dos trabalhadores no mundo se declaram engajados.

Esse indicador está associado à qualidade da gestão e à frequência de feedback contínuo.

Ao mesmo tempo, segundo a Deloitte, a maioria das organizações vem revisando seus modelos de avaliação para formatos mais contínuos e orientados ao desenvolvimento.

A inteligência artificial surge nesse contexto como ferramenta de apoio para consolidar informações dispersas.

Ela ajuda a organizar entregas ao longo do tempo e reduzir vieses cognitivos, como o efeito de recência.

Modelos baseados em evidências

Esse movimento também favorece modelos de gestão de desempenho baseados em evidências e acompanhamento contínuo.

Liderança, comunicação e tomada de decisão podem ser analisadas com base em interações registradas, resultados obtidos e padrões de comportamento observáveis.

Estudos sobre aprendizagem corporativa indicam que abordagens baseadas em prática e feedback contínuo aumentam significativamente a retenção de conhecimento.

Isso também eleva a confiança dos profissionais na aplicação das habilidades no trabalho. Há ainda um efeito indireto relevante.

IA como copiloto de produtividade

Quando tarefas, aprendizados e entregas ficam mais registráveis com apoio tecnológico, abre-se espaço para feedback contínuo e planos de desenvolvimento mais objetivos.

Relatórios recentes da McKinsey sobre adoção de inteligência artificial mostram ganhos de produtividade significativos em atividades de conhecimento.

Nesses casos, as ferramentas atuam como copilotos, reduzindo tentativa e erro e acelerando a execução.

A capacidade de resolver problemas com mais rapidez gera evidências concretas de evolução, elemento essencial para uma gestão de desempenho moderna.

Governança que considera o fator humano

Críticas existem e precisam ser consideradas. Há receio de que algoritmos passem a avaliar pessoas ou que a tecnologia aumente o controle excessivo sobre o trabalho.

Esse risco é real quando não há governança clara. No entanto, o problema não está na tecnologia em si, mas no uso inadequado.

Sistemas devem apoiar decisões humanas, não substituílas.

Transparência sobre critérios, revisão humana obrigatória e foco em desenvolvimento são condições indispensáveis para evitar distorções e preservar a confiança.

A cultura organizacional em 2026 e além

O futuro da gestão de desempenho não depende apenas de ferramentas mais sofisticadas, mas de uma mudança cultural.

A inteligência artificial funciona como catalisadora de um modelo mais justo, contínuo e orientado ao aprendizado.

Organizações que compreenderem esse movimento terão líderes mais preparados para conversar sobre performance com base em fatos e não em percepções isoladas.

A tecnologia não deve julgar pessoas. Deve qualificar decisões.

Essa distinção define quem evolui e quem permanece preso a práticas que já não respondem às demandas do trabalho contemporâneo.

*Gabriel Segers é tecnólogo, empreendedor, CEO e cofundador da SplitC, plataforma de automação para cálculos de remuneração variável.