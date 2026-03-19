Rio de Janeiro é eleita a melhor cidade da América Latina em ranking global

A cidade do Rio de Janeiro foi eleita a melhor da América Latina no ranking global da revista Time Out, que reúne as 50 melhores cidades do mundo para viver e visitar em 2026. No levantamento, a capital fluminense aparece na 12ª posição geral, à frente de outros grandes centros da região.

A lista faz parte da edição de aniversário do ranking "Melhores Cidades", elaborado pela Time Out em parceria com a Intrepid Travel. A pesquisa ouviu 24 mil moradores de cidades ao redor do mundo sobre diferentes aspectos da vida urbana — da gastronomia à vida noturna, além da facilidade de caminhar pela cidade e o nível geral de felicidade.

Além da entrevista com moradores, o ranking contou com a avaliação de mais de 100 especialistas em cidades da Time Out, que ajudaram a definir as 50 selecionadas deste ano. No topo da lista geral aparece Melbourne, na Austrália. Ao todo, o ranking reúne 19 cidades europeias, 12 asiáticas, quatro africanas e seis sul-americanas.

Os destaques do Rio

Entre as cidades da América do Sul, o Rio de Janeiro aparece como a mais bem colocada. Segundo a pesquisa, "bonita" e "vibrante" foram os termos mais usados pelos moradores para descrever a capital fluminense. De acordo com Lívia Breves, editora da Time Out Rio de Janeiro, um dos fatores que tornam a cidade ainda mais maravilhosa neste momento é sua agenda cultural.

"A cena de festivais do Rio está cada vez mais forte. O Rock in Rio retorna em setembro com Elton John, Jamiroquai e Demi Lovato", escreveu. Ela lembra que a cidade terá outro grande show gratuito em maio, desta vez recebendo Shakira na praia de Copacabana para o evento "Todo mundo no Rio", que já contou com as apresentações de artistas como Madonna e Lady Gaga.

Outro ponto destacado foi o senso de comunidade: 79% dos entrevistados disseram sentir que o Rio cria uma conexão especial entre as pessoas.

Ranking sul-americano continua com São Paulo

Outra cidade brasileira que se destacou é São Paulo, que aparece na 14ª posição global e no 2º lugar do ranking sul-americano, logo atrás do Rio. Segundo a Time Out, a capital paulista levou as honras pela gastronomia e pelas áreas verdes, pontos muito mencionados pelos moradores entrevistados.

Veja as seis cidades da América do Sul que foram citadas entre as 50 melhores do mundo no ranking de 2026: