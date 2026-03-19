Seiko celebra 145 anos com novos relógios esportivos

Efemérides são bons motivos para lançamentos na indústria relojoeira. A Seiko marca os 145 anos de história com a apresentação de dois novos modelos esportivos mecânicos. De um lado, a linha King Seiko VANAC ganha versões em titânio, em mais uma atualização do design criado nos anos 1970.

De outro, a coleção Prospex Marinemaster avança com novos relógios de mergulho desenvolvidos a partir de sua tradição técnica e da parceria com a JAMSTEC, a agência japonesa de pesquisa marinha.

As novas coleções foram apresentadas em uma conferência global online, em que a EXAME Casual participou.

King Seiko VANAC em titânio

Na linha King Seiko VANAC, três novos modelos ampliam a coleção com caixas e pulseiras em titânio, material que combina resistência à corrosão com leveza. Cerca de 40% mais leve que o aço inoxidável, o titânio contribui para o conforto no uso contínuo.

O design mantém as características da série original, com superfícies multifacetadas, formas angulares e construção sem bezel, o que resulta em um perfil mais fino. A pulseira integrada, formada por elos curtos, reforça as linhas horizontais do conjunto, enquanto o contraste entre áreas polidas e escovadas é acentuado pelo tom mais escuro do material.

Os modelos são equipados com o calibre 8L45, movimento mecânico automático com reserva de marcha de 72 horas. A precisão declarada varia entre mais dez e menos cinco segundos por dia, dentro do padrão dos relógios esportivos da marca.

O conjunto inclui trinta e cinco rubis e pode ser observado por meio do fundo de caixa transparente em vidro de safira, que revela o rotor e as pontes com padrão ondulado. A caixa tem 41 milímetros de diâmetro, com resistência à água de 100 metros.

O mostrador foi redesenhado com base na paisagem urbana de Tóquio. A composição mistura linhas horizontais com traços radiais que partem do centro, criando um efeito visual associado à velocidade e ao horizonte da cidade. Os índices aplicados recebem Lumibrite para melhorar a legibilidade e são posicionados em um anel tridimensional. Os três modelos são apresentados em roxo, cinza e preto, cores que remetem a diferentes momentos do dia na capital japonesa, do amanhecer à noite. As peças entram em produção regular e chegam ao mercado global em julho de 2026.

King Seiko VANAC: design inspirado nos anos 1970 (Seiko/Divulgação)

Tradição em relógios de mergulho

O segundo lançamento foi dentro da linha Prospex Marinemaster, que dá continuidade à tradição da Seiko em relógios de mergulho iniciada em 1965. Ao longo das décadas, a marca desenvolveu soluções técnicas que consolidaram sua reputação entre profissionais e entusiastas.

Parte desse avanço está ligada à colaboração com a JAMSTEC, iniciada nos anos 1980, quando modelos da marca foram testados em profundidade em submersíveis de pesquisa. A parceria segue ativa e inspira o desenvolvimento das novas peças.

Dois modelos passam a integrar a linha. Um deles é resultado direto da colaboração com a JAMSTEC e chega como edição limitada de 1.000 unidades. O mostrador traz uma textura que remete ao caminho de um navio quebra-gelo avançando sobre o oceano Ártico, com um degradê azul aplicado verticalmente e acabamento polido que reforça a sensação de profundidade. O bisel de cerâmica azul contribui para a resistência a riscos, enquanto o fundo da caixa traz a inscrição da parceria e a numeração individual.

O segundo modelo adota uma abordagem mais clássica, com mostrador preto de textura fina que reduz reflexos e melhora a leitura embaixo d’água. O desenho retoma referências do relógio de mergulho lançado pela marca em 1968, com índices de bordas biseladas que capturam a luz em diferentes ângulos.

Ambos utilizam o calibre 8L45, com reserva de marcha de 72 horas e precisão entre mais dez e menos cinco segundos por dia. A mola principal e a espiral são produzidas em Spron, liga proprietária da Seiko.

Os modelos têm caixa em aço inoxidável com revestimento reforçado, vidro de safira com tratamento antirreflexo e bisel com inserto de cerâmica. A resistência à água chega 300 metros, voltada ao mergulho profissional. A caixa mede 42,6 milímetros de diâmetro.

O fecho traz um sistema de ajuste deslizante que permite extensão de até dezesseis milímetros, em incrementos de dois milímetros, facilitando o uso em diferentes condições.

Os dois modelos da linha Prospex Marinemaster chegam ao mercado em julho de 2026, com distribuição nas boutiques da marca e em pontos de venda selecionados ao redor do mundo.