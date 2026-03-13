Geólogos descobrem jazida subterrânea com mais de 1 mil toneladas de ouro

Pesquisadores identificaram uma jazida subterrânea com estimativa superior a 1.000 toneladas de ouro na província de Hunan, na China.

A descoberta ocorreu no campo aurífero de Wangu após uma série de estudos geológicos e perfurações exploratórias realizadas na região. O volume estimado coloca o depósito entre os maiores já registrados na mineração recente.

Segundo os levantamentos iniciais, a área apresenta uma extensa rede de veios auríferos, estruturas geológicas que concentram o metal precioso em rochas subterrâneas e indicam potencial para exploração mineral.

Nas primeiras sondagens, cerca de 330 toneladas de ouro haviam sido confirmadas, mas análises posteriores ampliaram a estimativa de reservas para mais de 1.100 toneladas.

Os estudos apontam que a formação mineral se distribui em profundidades significativas. Modelagens tridimensionais indicam que a mineralização pode alcançar aproximadamente 3.000 metros abaixo da superfície.

Esse tipo de análise utiliza técnicas de modelagem geológica para estimar a extensão de depósitos minerais antes da exploração comercial.

Teor de ouro elevado para a indústria

Os levantamentos identificaram mais de 40 veios de ouro distribuídos na área investigada.

Outro dado observado pelos pesquisadores é a concentração do metal no minério. As análises apontam cerca de 138 gramas de ouro por tonelada de rocha.

Esse nível de concentração é considerado elevado em comparação com médias registradas em projetos de mineração contemporâneos.

A presença desse teor pode influenciar a viabilidade econômica da exploração, já que depósitos com maior concentração de metal tendem a exigir menor volume de rocha processada para obtenção do ouro.