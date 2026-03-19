Criar uma playlist sem precisar escolher música por música já é possível — agora, basta pedir.

O Spotify começou a liberar um novo recurso de inteligência artificial que permite montar playlists a partir de comandos simples. A novidade reforça o movimento da plataforma de transformar a experiência de ouvir música em algo cada vez mais personalizado.

Como funcionam as playlists com IA

O novo recurso, chamado de “playlist por comandos”, permite que usuários descrevam o que querem ouvir e a IA faz o resto. Em vez de buscar músicas manualmente, é possível pedir algo como:

Uma playlist para treinar

Músicas para relaxar

Um estilo específico com determinado clima

A tecnologia usa o histórico de escuta do usuário para montar sugestões mais alinhadas com seu gosto. Segundo o Spotify, a ideia é mudar o papel do usuário dentro da plataforma.

Em vez de apenas receber recomendações, ele passa a direcionar o algoritmo com suas próprias palavras. Isso significa mais controle sobre o que será ouvido e uma experiência mais personalizada.

Playlists que se atualizam sozinhas

Outro diferencial é que essas playlists podem ser configuradas para se atualizar automaticamente.

Elas podem mudar diariamente ou semanalmente, mantendo o conteúdo sempre novo sem esforço do usuário. Na prática, a IA não só cria a playlist, como também cuida dela ao longo do tempo.

IA como motor da personalização

Nos últimos anos, o Spotify tem investido cada vez mais em inteligência artificial. A recomendação de músicas — que já era um dos diferenciais da plataforma — agora evolui para um modelo mais interativo, em que o usuário participa ativamente da criação.

A novidade reforça uma tendência maior no mercado digital. A IA está deixando de ser apenas um sistema de recomendação e passando a ser uma interface de interação — mais próxima da forma como as pessoas pensam e se comunicam.