Bolsas europeias fecham em forte queda com escalada da guerra no Irã

As bolsas europeias fecharam em queda nesta quinta-feira, 19, pressionadas pela escalada do conflito no Oriente Médio e pela cautela dos investidores diante das decisões de juros dos bancos centrais da região.

O índice pan-europeu Stoxx Europe 600 encerrou o dia com recuo de 2,4%, com todas as principais bolsas no vermelho. Apenas o setor de petróleo e gás escapou das perdas, beneficiado pela alta dos preços da energia.

As ações de mineração lideraram o movimento de baixa. O setor de recursos básicos do índice caiu 4,2%, refletindo a forte queda nos preços do ouro e da prata, que recuaram mais de 4% e 8%, respectivamente.

Entre os destaques negativos, as mineradoras Antofagasta e Fresnillo, listadas no FTSE 100, fecharam com perdas de aproximadamente 5,7% e 7,4%. O movimento reflete o impacto da queda das commodities e o aumento dos custos com energia, em um ambiente de maior pressão inflacionária.

Outros setores também operaram no negativo ao longo do pregão, incluindo bancos e empresas de turismo, reforçando o tom de aversão ao risco.

Na contramão do mercado, a petrolífera norueguesa Equinor avançou cerca de 11% após divulgar seus resultados anuais. A companhia reportou lucro operacional de US$ 27,6 bilhões e anunciou a descoberta de um novo campo de petróleo próximo ao Círculo Polar Ártico, com reservas estimadas entre 14 milhões e 24 milhões de barris.

Tensão geopolítica no radar

A aversão ao risco ganhou força após uma nova escalada no conflito no Oriente Médio. Nesta quarta-feira, 18, Israel realizou ataques ao campo de gás de South Pars, no Irã, levando a uma retaliação com mísseis contra o terminal de gás natural liquefeito de Ras Laffan, no Catar.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que, caso o Irã continue atacando instalações energéticas no Catar, os EUA poderiam “destruir completamente” o campo de South Pars. As declarações e os ataques impulsionaram os preços do petróleo, aumentando a volatilidade global.

Bancos centrais mantêm juros

No campo monetário, os principais bancos centrais europeus optaram por manter as taxas de juros inalteradas, em um cenário de incerteza ampliada pelo conflito.

O Banco Central Europeu manteve suas taxas estáveis, assim como o Banco da Inglaterra, que preservou os juros em 3,75% por decisão unânime. O Riksbank, da Suécia, manteve a taxa em 1,75%, enquanto o Banco Nacional Suíço seguiu com juros em 0,0%.

Bolsas globais em queda

O movimento negativo se estendeu para outros mercados. Nos Estados Unidos, os principais índices também fecharam em baixa, com o Dow Jones Industrial Average e o S&P 500 caindo 0,7%, e o Nasdaq Composite recuando 0,6% no pregão.

A queda ocorre após dados de preços ao produtor e aumento das expectativas de inflação pelo Federal Reserve, elevando os temores de um cenário de estagflação — combinação de crescimento mais fraco com inflação elevada —, causado pela guerra dos EUA contra o Irã.

Na Ásia, os mercados também fecharam em baixa, refletindo o aumento das tensões geopolíticas e a cautela global dos investidores.