Mergulhadores descem ao Mediterrâneo e encontram 1.400 círculos gigantes desenhados na areia

Mistério no Mediterrâneo: Mergulhadores descem ao mar e encontram 1.400 círculos gigantes desenhados na areia (Laurent Ballesta/Facebook/Divulgação)
Publicado em 12 de março de 2026 às 20h32.
Última atualização em 12 de março de 2026 às 20h46.
Os círculos gigantes encontrados no fundo do Mar Mediterrâneo surpreenderam cientistas e mergulhadores em diferentes países. A geometria precisa dessas estruturas, distribuídas em uma área extensa, provocou discussões entre especialistas sobre sua origem e sobre quais processos naturais poderiam explicar a formação dessas figuras no leito marinho.
A descoberta consiste em anéis de grande dimensão e altamente simétricos, registrados em uma extensão de 250 mil metros quadrados. A formação foi documentada pela equipe do mergulhador Laurent Ballesta, utilizando submersíveis e varreduras de sonar para mapear cada detalhe.
A superfície arenosa apresenta marcas que parecem ter sido "desenhadas", formando padrões que lembram composições geométricas. A repetição extremamente regular das estruturas é um dos elementos que mais despertam questionamentos entre pesquisadores.
O levantamento do local contou com equipamentos tecnológicos de alta precisão, incluindo sistemas de sonar capazes de revelar o tamanho dos anéis e sua organização no fundo do mar. A equipe utilizou submersíveis preparados para operar em profundidade, permitindo a observação direta das formações.
Antes da divulgação das informações, os pesquisadores revisaram horas de gravações captadas durante as expedições. A análise detalhada permitiu confirmar os padrões observados e resultou na elaboração de um mapa minucioso de uma das formações mais curiosas já registradas na geomorfologia marinha.
Especialistas ainda investigam o processo responsável pelo surgimento dessas estruturas. Entre as hipóteses analisadas por pesquisadores da área de geomorfologia a mais considerada é: "formações criadas por correntes e redemoinhos consistentes ao longo de décadas".
Por outro lado, pesquisadores acreditam que se tratar de: "estruturas resultantes de organismos que interagem com o fundo arenoso de forma recorrente".
Cada possibilidade conta com indícios que sustentam as análises iniciais, mas nenhuma explicação definitiva foi confirmada até o momento. A uniformidade das bordas dos anéis mantém o fenômeno em aberto para novas pesquisas.
O jornal francês Le Parisien destacou a descoberta após a análise dos materiais captados pelos mergulhadores, ressaltando que nem todo fenômeno submarino encontra explicação imediata. A escala e precisão dos círculos os colocam em uma categoria raramente vista na exploração oceânica.
O estudo dessas formações amplia o campo de investigação em áreas como biologia marinha, geologia e dinâmica das correntes oceânicas. Dependendo dos resultados das pesquisas futuras, o fenômeno poderá servir como referência para identificar padrões semelhantes em outras regiões marítimas.
A descoberta já impulsiona novas expedições com equipamentos mais sofisticados. A regularidade das formas observadas indica que processos naturais podem gerar padrões altamente detalhados no ambiente submarino, ampliando o debate sobre os mecanismos que moldam o fundo dos oceanos.