21 hotéis para descansar na Páscoa 2026

A Semana Santa, que reúne o feriado da Sexta-feira Santa e o domingo de Páscoa, cria uma ótima oportunidade para uma pausa na rotina e alguns dias de descanso. O período costuma movimentar destinos de praia, campo e montanha, com hotéis que preparam pacotes e experiências para receber os hóspedes durante o feriado prolongado.

Seja para quem viaja sozinho, em casal ou em família, muitas propriedades aproveitam a data para criar experiências que vão além da hospedagem. Menus especiais, programação temática e atividades pensadas para diferentes perfis de viajantes tornam a estadia ainda mais completa e memorável. Confira 21 hotéis em diferentes regiões do Brasil.

Fasano São Paulo

Hotel Fasano São Paulo Jardins: hospedagem na capital paulista (Divulgação/Divulgação)

Inaugurado em 2003 pelo restaurateur e hôtelier Gero Fasano, o Hotel Fasano São Paulo Jardins é reconhecido por oferecer algumas das melhores experiências de gastronomia e hospitalidade de São Paulo. Com projeto arquitetônico assinado por Isay Weinfeld e Marcio Kogan, o edifício apresenta uma releitura contemporânea e arrojada do estilo dos anos 1930, combinando design atemporal e o desejo de criar um espaço com personalidade e excelência.

Para o almoço no domingo de Páscoa, o Nonno Ruggero, restaurante localizado no primeiro andar do hotel, apresenta um menu especial (R$ 460 por pessoa) com buffet e pratos clássicos da culinária italiana. A experiência começa com um buffet variado de saladas e antepastos, preparados com ingredientes selecionados. Em seguida, os clientes podem escolher entre pratos principais criados especialmente para a ocasião. Por fim, o buffet de sobremesas, pensado para agradar a diferentes paladares, encerra o almoço especial.

Serviço: Rua Vittorio Fasano, 88 – Jardins, (11) 3896-4000, sp@fasano.com.br

Fasano São Paulo Itaim

Fasano São Paulo Itaim (Divulgação/Divulgação)

O Fasano São Paulo Itaim, décima operação hoteleira do Grupo Fasano, presta uma homenagem ao primeiro endereço da marca na capital paulista ao mesmo tempo em que incorpora novos elementos. O espaço abriga o restaurante Gero Itaim, que mantém a tradição da casa com uma cozinha italiana clássica, ambiente sofisticado e serviço impecável. Por lá, a Páscoa será marcada por um menu especial assinado pelo chef Lomanto Oliveira, que estará disponível no almoço e jantar, durante os três dias do feriado.

Entre as entradas, se destacam as Vieiras e Camarões Grelhados (R$ 192), acompanhados de creme de grão de bico e amêndoas. Passando para os pratos principais, as opções incluem massa fresca e preparos com bacalhau e pato. Para encerrar, sobremesas como a Ciambellini al Cioccolato (R$ 62), massa crocante com recheio de chocolate e sorvete de stracciatela, surpreendem da apresentação ao paladar.

No mesmo período, o hotel contará com tarifas especiais a partir de R$ 1.300, mediante reserva e sujeitas à disponibilidade.

Serviço: Rua Pedroso Alvarenga, 706 – Itaim Bibi, (11) 3513-7470, reservas.itaim@fasano.com.br

Fasano Boa Vista

Fasano Boa Vista: hotel fica em Porto Feliz (SP), a cerca de uma hora da capital (Daniel Pinheiro/Divulgação)

Localizado a apenas 100 km da capital paulista, o Fasano Boa Vista se destaca pelo ambiente acolhedor em meio à natureza e pela excelência já reconhecida do Grupo Fasano. Pensando no feriado, o restaurante do hotel oferece um menu de Páscoa exclusivo para hóspedes. Além de entradas e sobremesas, os grandes destaques da noite são o Bacalhau (R$ 256), acompanhado de purê de batatas, pimentões, azeitonas e manjericão, e Lombo de cordeiro em crosta de ervas (R$ 270), servido com risoto de açafrão.

Além do novo menu, a programação do feriado inclui atrações especiais. No sábado (4), o jantar contará com apresentação de jazz ao vivo, criando uma atmosfera intimista para a noite. Na mesma data, também haverá uma atividade imersiva de observação astronômica no deque.

Durante a estadia, os hóspedes ainda podem aproveitar toda a infraestrutura que o hotel oferece, como bar, piscina, spa, fitness center, quadras esportivas, trilhas, fazendinha e Kids Club.

Serviço: Rodovia Castello Branco, Km 102,5, s/n – Porto Feliz, São Paulo, (15) 3261-9900, fbv@fasano.com.br

Boa Vista Surf Lodge

Boa Vista Surf Lodge: hospedagem no interior paulista (Daniel Pinheiro/Divulgação)

A apenas uma hora da capital, em Porto Feliz (SP), o Boa Vista Surf Lodge combina o charme do interior paulista com a energia da praia e se destaca por ser o primeiro hotel com uma piscina de surf da América Latina.

Entre os dias 3 e 5 de abril, os hóspedes poderão saborear pratos exclusivos, criados especialmente para a ocasião. Servidas no restaurante do hotel, as novidades começam pelo Atum e Búfala (R$ 120), finas fatias de atum cru e mozzarella de búfala, finalizadas com azeite e flor de sal.

De pratos principais, as opções são a Bacalhoada (R$ 214), acompanhada de batatas ao murro, ovo cozido, pimentão, tomate, cebola e azeitonas, e a Costela de Wagyu (R$ 244), glaceada ao próprio molho, servido com purê de batata e queijo minas. Para finalizar, a Pavlova (R$ 55) combina merengue crocante, manga e maracujá.

Além do cardápio especial, o hotel preparou atividades recreativas para crianças durante todo o período. A estadia ainda oferece experiências para toda a família, como yoga, ballet, meditação, beach tennis, squash, pickleball, tênis, funcional kids e, claro, aulas de surf.

Serviço: Est Mun PFZ 373-B Lote 01 – Boa Vista Village, Porto Feliz, São Paulo, (15) 3199-4713, reservas@boavistasurflodge.com.br

Fasano Belo Horizonte

Fasano Belo Horizonte: hospedagem na capital mineira (Barbara Dutra/Divulgação)

O Fasano Belo Horizonte leva de São Paulo até a capital mineira a personalidade e a excelência do Grupo Fasano. São 77 suítes distribuídas em dez categorias, com metragens que variam de 27 metros quadrados a 110 metros quadrados. As acomodações que não contam com vista panorâmica foram contempladas com varandas amplas e jardins externos, criando ambientes acolhedores e convidativos para momentos mais intimistas e reservados.

Serviço: Rua São Paulo, 2.320 – Lourdes, Belo Horizonte, (31) 3500 8900, bh@fasano.com.br

Carmel Cumbuco Resort

Entre o vento constante e o cenário de mar aberto, que fazem do destino um dos mais procurados por amantes dos esportes náuticos, o Carmel Cumbuco alia conforto e descontração em um cenário pé na areia. Também reconhecido como um dos hotéis mais buscados por famílias, o resort preparou uma programação especial para os pequenos durante a Semana Santa.

O Carmelzinho ganha protagonismo com uma agenda temática de Páscoa repleta de atividades lúdicas que estimulam a criatividade. Entre as atrações estão o ateliê de orelhinhas de coelho e a oficina e pintura de ovos de Páscoa. A diversão continua com piquenique temático, caça aos ovos e a aparição especial do Coelho da Páscoa.

Durante o período, os hóspedes ainda poderão aproveitar uma programação que combina lazer e gastronomia, com DJ na piscina, jantares acompanhados por atrações musicais e chá da tarde cortesia com itens típicos da época. O café da manhã ganha um toque especial com uma mesa de chocolates elaborada pelo chef do resort especialmente para celebrar a data.

Para completar a experiência, uma das atrações de maior sucesso é o Churrasco ao Mar, jantar especial na praia que convida os hóspedes a saborear um churrasco preparado com frutos do mar, carnes e aves selecionadas, valorizando os sabores autênticos da região, mediante reserva.

Serviço: Av. dos Coqueiros, S/N - Praia do Cumbuco, Caucaia - CE, (85) 3266-6100, reservas@carmelhoteis.com.br

Carmel Taíba Exclusive Resort

Carmel Taíba Exclusive Resort (Divulgação/Divulgação)

Localizado a 75 km de Fortaleza, em uma charmosa vila de pescadores na Praia da Taíba, o Carmel Taíba Exclusive recebe os hóspedes com experiências de alta gastronomia que se transformam em verdadeiros eventos, como o Caranguejo com Trio Forrozeiro, a Churrascada ao Mar, a Parrillada do Chef e o Pescado Rústico. O resort conta ainda com dois restaurantes em seu complexo, o Cipó e o Pau a Pique, ambos com menus assinados pelo chef Kaliu Castro e acompanhados por apresentações de voz e violão.

A programação se completa com brinde ao pôr do sol, chá da tarde e cineminha no jardim, criando momentos de contemplação e descontração. Para entrar no clima festivo, as crianças também podem participar de uma divertida oficina de ovos de Páscoa.

Serviço: R. Cap. Inácio Prata, 900 - Taiba, São Gonçalo do Amarante - CE, 62670-000, (85) 3266-6100, reservas@carmelhoteis.com.br

Carmel Charme Resort

No Carmel Charme, há aulas de yoga, com sessões ao ar livre, além de atrações musicais nos jantares e animados momentos de forró pé de serra. Ao entardecer, o Sunset Carmel toma conta do bar da praia, com voz e violão embalando o cenário enquanto o céu encontra o mar. Já o tradicional Luau à beira-mar reúne hóspedes em torno da fogueira, com música ao vivo, drinques e quitutes, criando uma atmosfera acolhedora e memorável.

A programação inclui ainda cineminha no jardim, ideal para aproveitar a noite sob as estrelas. Para acompanhar a energia da criançada, o Carmelzinho garante diversão com brincadeiras divertidas e tradicionais, contação de histórias e oficina de cupcake.

Serviço: Rua 03, S/N - Quadra 04 - Praia do Barro Preto, Aquiraz - CE, (85) 3266-6100, reservas@carmelhoteis.com.br

The Grand Hotel Punta del Este

O The Grand Hotel Hotel Punta del Este oferece acesso facilitado aos principais pontos da cidade. É o destino ideal para viajantes que buscam uma experiência no balneário uruguaio, seja para relaxar na praia ou para aproveitar a vibrante vida urbana da região.

O lazer fica por conta do Rooftop Huma, lounge exclusivo localizado no nono andar, que encanta com sua privilegiada vista panorâmica e com ótimos serviços de restaurante e bar.

Além disso, os hóspedes têm à disposição uma completa estrutura de serviços e instalações, que incluem piscina, spa, salão de beleza, fitness center, cinema e recreação para crianças a partir de 4 anos.

Serviço: Rbla. Lorenzo Batlle Pacheco, 20100 Punta del Este, +598 4249 1234, info@puntagrand.com

Txai Resort Itacaré

Txai Resorts em Itacaré (BA). (Divulgação/Divulgação)

O Txai Resort Itacaré preparou uma programação especial de Páscoa, celebrando a identidade regional e valorizando um ingrediente símbolo da cultura local: o chocolate. Entre 2 e 5 de abril, os hóspedes poderão aproveitar atividades como café da manhã com mesa temática e experiências exclusivas conduzidas pelo renomado chocolatier Andrei Martinez, mergulhando nos sabores e aromas que fazem da Costa do Cacau um dos territórios mais especiais do Brasil para o chocolate.

Para os adultos, haverá experiências como a degustação guiada “O Chocolate e os Sentidos”, com barras de diferentes origens e teores de cacau; a atividade “Do cacau ao café”, que explora os processos produtivos de ambos; além de harmonização de vinhos com chocolate e um jantar de Páscoa com pratos, drinks e sobremesas à base de cacau.

Já as crianças terão recreação com oficinas de brigadeiro, culinária e decoração de ovos, laboratório para moldar pirulitos e mini barras, brincadeiras na piscina e na praia e sessão de cinema com pipoca de chocolate. O programa inclui ainda caça aos ovos na praia, piqueniques, fogueira com marshmallow, atividades noturnas e caminhadas ecológicas com o biólogo.

Serviço: Rodovia Ilhéus – Itacaré/Bahia BA 001 – km 48, (11) 3040-5010, central.reservas@txairesorts.com

Lapinha Spa

De 29 de março a 4 de abril, a Lapinha Spa, referência em saúde integral e bem-estar, realiza a Semana da Espiritualidade, com a participação especial do mentor espiritual Ed René Kivitz. A programação propõe uma jornada de reconexão interior a partir do tema “O Caminho Espiritual para a Felicidade”, integrando corpo, mente e espírito em um ambiente de natureza, silêncio e propósito.

Ao longo da semana, os hóspedes participam de conversas e vivências conduzidas pelo pastor, que percorrem temas universais da experiência humana, como sentido da vida, perdão e reconciliação, dor e sofrimento, amor e afetos, morte e transcendência. As reflexões são inspiradas pelas práticas meditativas e contemplativas da milenar tradição cristã, criando um espaço seguro para o silêncio, a escuta interior e a reconexão com o sagrado.

Um dos momentos mais simbólicos da programação acontece na sexta-feira, com a participação nas Vésperas no Mosteiro Trapista, experiência que aprofunda o contato com valores espirituais essenciais por meio da contemplação, do canto e do silêncio monástico.

Para mais informações ou reservas, entre em contato pelo telefone (41) 3622-1044.

Unique Garden

Unique Garden: destinos nacionais e bem-estar em alta (Guilherme Caliss/Divulgação)

Em meio à natureza preservada de Mairiporã, o hotel propõe um feriado que combina tranquilidade, bem-estar e momentos de convivência, criando o cenário ideal para celebrar em família.

Durante o período, o refúgio intimista que caracteriza o Unique Garden ganha uma atmosfera ainda mais especial, onde adultos e crianças encontram espaço para desacelerar, explorar a natureza e compartilhar experiências significativas. Entre jardins, trilhas e áreas ao ar livre, o tempo parece seguir em um ritmo mais gentil, favorecendo a presença e o encontro.

A gastronomia assume um papel central na celebração da Páscoa. Com uma cozinha orgânica, que valoriza ingredientes frescos e de origem responsável, o hotel prepara experiências gastronômicas pensadas para marcar o feriado. s.

Um dos momentos mais aguardados da programação é a mesa de doces criada pelo chef Daniel Aquino, que reúne clássicos da Páscoa e criações autorais em uma apresentação generosa e elegante.

Para tornar a experiência ainda mais completa, o hotel também oferece uma programação para crianças, permitindo que diferentes gerações vivam o feriado juntas, com liberdade para alternar momentos de descanso, lazer e descoberta.

Serviço: Estrada Laramara, 3500. Mairiporã, SP Brasil - CEP 07666-280, (11) 4486-8700, reservas@uniquegarden.com.br

Hotel Vila Selvagem

Hotel Vila Selvagem. (Marcelo Isola/Divulgação)

Em Fortim, a menos de duas horas de Fortaleza, o Hotel Vila Selvagem conta com 31 acomodações — entre bangalôs e apartamentos — com varandas com rede, jacuzzis privativas e vistas que convidam ao silêncio e à contemplação. A nova estrutura voltada ao wellness, o hóspede encontra academia, yoga, pilates, quadras de padel, espaço recovery (sauna, banho gelado, jacuzzi), além do Ywi Spa, com tratamentos exclusivos e produtos naturais da Amazônia.

Para a Semana Santa, o Hotel Vila Selvagem preparou uma programação com experiências de bem-estar, com aulas de Yoga e Pilates, além de música ao vivo em nosso restaurante frente ao mar. No tradicional almoço de Páscoa, o chef francês Antoine Patrick Caestecker preparou um menu que traz: Acras de bacalhau, como entrada, Peixe na crosta de ervas servido com creme de tomate, acompanhado de batata mil folhas e tomates confitados, como prato principal, e de sobremesa um mousse de chocolate com coco ralado.

Pacotes de três noites, de 2 a 5 de abril, com café da manhã e almoço de páscoa, têm valores para casal a partir de R$6.435,00, e R$14.235,00 para famílias (até 4 pessoas). O almoço de páscoa também é aberto ao público e tem o valor de R$220 por pessoa.

Serviço: Rua Ernestina Pereira, 401 - Praia do Pontal de Maceió, Fortim, Ceará, (88) 99990-5555, reservas@vilaselvagem.com

Rosewood São Paulo

Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (Hotel Rosewood/Divulgação)

Em celebração à Páscoa, o Rosewood São Paulo, apresenta no domingo, 5 de abril, o tradicional Brunch de Páscoa, servido das 11h às 16h, nos restaurantes Blaise e Le Jardin, além de uma agenda cultural e infantil que se estende por todo dia.

O Brunch especial apresenta um menu de três tempos, ao valor de R$ 680 por pessoa (+10% de taxa de serviço), elaborado com foco em ingredientes de excelência, preparos autorais e pratos clássicos reinterpretados para a data. Crianças de 0 a 5 anos são cortesia, enquanto o valor para crianças de 6 a 12 anos é de R$ 340. A experiência inclui Champagne Perrier-Jouët Grand Brut, drinks clássicos — Fitzgerald, Negroni e Aperol Spritz — além de bebidas não alcoólicas. Há também opção de menu vegetariano.

Além da experiência gastronômica, a propriedade preparou uma programação especial de Páscoa que equilibra tradição, cultura e momentos em família. No dia 5 de abril, a histórica Capela Santa Luzia recebe uma edição especial dos Concertos de Santa Luzia – Especial de Páscoa, às 9h30. Com mais de 100 anos de história, a capela se transforma em cenário para um momento de música, contemplação e celebração, em evento aberto ao público. Às 11h, acontece a tradicional Missa de Páscoa na Capela Santa Luzia, convidando hóspedes, visitantes e a comunidade local a um momento de fé, reflexão e celebração de uma das datas mais simbólicas do calendário cristão.

A programação também contempla atividades voltadas às crianças. Das 10h às 12h, o Tourzinho das Artes apresenta o acervo artístico do hotel de forma lúdica e interativa, proporcionando uma experiência educativa para crianças de 3 a 12 anos. A atividade é uma cortesia para hóspedes e passantes, mediante disponibilidade, com inscrições realizadas pelo e-mail rwspo.artlibrary@rosewoodhotels.com. Complementando a agenda, durante o brunch de Páscoa, das 11h às 16h, o hotel promove a Oficina Infantil de Páscoa, com atividades criativas e temáticas pensadas para tornar a celebração ainda mais especial para toda a família. A experiência é oferecida como cortesia tanto para hóspedes quanto para participantes do Brunch de Páscoa.

Serviço: Rua Itapeva, 435- Bela Vista - São Paulo – SP, saopaulo.restaurantes@rosewoodhotel

Mandi Collection

No coração de Jericoacoara, a Mandi Collection preparou uma programação especial entre os dias 3 e 5 de abril. Na Villa Mandi, hotel com apenas seis suítes, a programação reúne experiências gastronômicas e atividades voltadas para o relaxamento. Na Sexta-feira Santa, o hotel promove um Menu Especial de Almoço de Páscoa, com pratos à base de bacalhau.

Durante todo o fim de semana prolongado, entre 3 e 5 de abril, o café da manhã ganha uma edição temática, com a inclusão de itens especiais de chocolate que celebram a data e ampliam a experiência matinal dos hóspedes. Já no Domingo de Páscoa (05), a programação de bem-estar inclui uma aula de yoga restaurativo às 9h, pensada para quem deseja começar o dia em ritmo mais contemplativo, em sintonia com o ambiente natural que cerca o hotel.

A celebração continua nos hotéis Villa Tapí e Hurricane, que promovem, no Domingo de Páscoa, uma experiência gastronômica exclusiva. A ocasião será marcada por um jantar especial com menu fechado em três tempos, inspirado na temática da Páscoa e com protagonismo de frutos do mar. A experiência inclui ainda uma degustação de vinhos, criando um momento pensado para ser apreciado sem pressa, em sintonia com o clima intimista das propriedades. O jantar será realizado mediante reserva prévia.

Serviço: Rua Armando Vasconcelos s/n, Jericoacoara, (85) 4042-0027, reservas@mandicollection.com.br

Monã Hotel

Reconhecido como único hotel de luxo de Teresina, o Monã Hotel apresenta uma programação para celebrar a Semana Santa, um dos principais feriados do ano, entre os dias 30 de março e 5 de abril. A proposta reúne gastronomia autoral, tradição e atenção aos detalhes, valores estes que fazem parte da essência da propriedade.

Durante o período, o restaurante AYTY apresenta um cardápio exclusivo pensado para valorizar a tradição regional. A programação ganha um toque especial durante o Sábado de Aleluia e Domingo de Páscoa através da parceria exclusiva com a Mendoá Chocolates, marca reconhecida pela produção artesanal de alto padrão. Durante esses dias, uma mesa exclusiva de chocolates estará disponível para hóspedes e clientes.

Serviço: Av. Homero Castelo Branco, 2755 - Ininga, Teresina - PI, (86) 2222-1001, https://monaeventos.com.br/pascoa

Koloa Concept Hotel

Para o feriado prolongado da Semana Santa, a propriedade apresenta uma agenda que combina música ao vivo, bem-estar e gastronomia. A programação começa na quinta-feira, com apresentação de Violipandeiro, das 19h às 22h, abrindo o fim de semana com um repertório que mistura ritmos brasileiros em um ambiente onde o mar é o plano de fundo. Na sexta, o hotel recebe o projeto Brisa Carranca, também das 19h às 22h, trazendo música ao vivo para embalar a noite. Durante o dia, o restaurante Casa Mar, localizado dentro do hotel, realiza um festival gastronômico especial, com parrillada de frutos do mar, celebrando o frescor do mar preparado na brasa.

Já no sábado, a programação continua em ritmo contemplativo com uma aula de yoga, das 8h às 9h, voltada ao relaxamento e à conexão com a natureza. À tarde, das 14h às 17h, a música retorna com apresentação de RAS, seguida, à noite, pelo MPB Trio com Gregório Pires, das 19h às 22h.

Serviço: W, Cajueiro da Praia - PI, (86) 99998-2000, koloaconcepthotel.com.br

BA’RA Hotel

BA'RA Hotel. (Divulgação/Divulgação)

Situado na orla de Cabo Branco, em João Pessoa, o BA'RA Hotel permite os hóspedes a explorarem com facilidade o centro histórico e as praias de águas cristalinas na capital paraibana. No rooftop, o restaurante Orama Rooftop oferece uma experiência gastronômica com panorama aberto para o oceano.

Durante o período da Páscoa, o hotel promove experiências especiais para hóspedes e visitantes. No sábado, 4 de abril, o restaurante térreo Iocá recebe o Festival da Pizza, reunindo diferentes sabores em um ambiente descontraído. A programação se soma às experiências permanentes do hotel, que incluem spa com tratamentos personalizados, academia completa, kids club e bicicletas disponíveis para explorar a orla de João Pessoa. Para o feriado, a hospedagem conta com mínimo de duas diárias.

Serviço: Av. Cabo Branco, 1148 - Cabo Branco, João Pessoa - PB, (83) 3035-6801, reservas@barahotel.com.br

Hotel Unique

Hotel Unique, em São Paulo (Unique/Divulgação)

O bar e restaurante Skye, localizado na cobertura do hotel, tem uma das vistas mais deslumbrantes de São Paulo, onde é possível avistar o horizonte oeste e sul da cidade, o bucólico bairro do Jardins, o Parque do Ibirapuera e os prédios imponentes da Av. Paulista. Reconhecido como um dos principais points da cidade, se tornou um símbolo da gastronomia da capital graças às pesquisas feitas ao redor mundo pelo premiado Chef Emmanuel Bassoleil para oferecer um cardápio cosmopolita que encantasse tanto os gostos dos paulistanos como os dos estrangeiros que frequentam o local.

Serviço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700 - Jardim Paulista, São Paulo, (11) 3055-4710, reservas@hotelunique.com

Palácio Tangará

Palácio Tangará: café da manhã em meio à natureza e restaurante Michelin (Palácio Tangará/Divulgação)

Palácio Tangará celebra a Páscoa com chá da tarde e brunch abertos ao público e pacote especial de hospedagem para o feriado. Ao longo do período, hóspedes e visitantes poderão aproveitar desde uma edição especial do tradicional chá da tarde do hotel até o consagrado Sunday Brunch de Páscoa, além de atrações exclusivas para quem optar por passar o feriado no hotel.

Entre os destaques abertos a não-hóspedes está o Chá da Tarde Especial de Páscoa, servido entre 23 de março e 4 de abril.

A experiência segue a tradição do chá da tarde servido em torre de três andares, com finger sandwiches como pepino com mascarpone, salmão defumado e frango com ervas, além de quiche de alho-poró e viennoiseries frescas. No topo, a pâtisserie celebra a Páscoa com doces como choux craquelin de pistache com chocolate ruby, macarons, verrine de chocolate com avelã, tartelete de amêndoas com morangos, cupcake de cenoura com chocolate belga e um mini ovo de Páscoa recheado com brigadeiro e brownie. O menu é acompanhado por uma seleção de chás, cafés, chocolate quente, suco do dia e uma taça de espumante (R$390 por pessoa).

O ponto alto da celebração acontece no domingo de Páscoa, quando o hotel realiza uma edição especial do seu tradicional Sunday Brunch, servido das 13h às 16h no Pateo do Palácio, com música ao vivo. A experiência também é aberta a hóspedes e visitantes.

Entre os destaques do menu estão blini com salmão gravlax e sour cream; tartar de angus com furikake e maionese trufada; cannoli de bacalhau mantecato com coulis de maracujá; camarão empanado no gergelim com chutney de manga, coco e coentro; além de confit de coxa de pato com beterrabas orgânicas e molho de cereja e avelã. Para finalizar, uma seleção especial de sobremesas inclui macarons variados, estação de brigadeiro, taça Devil’s Cake e os tradicionais mini ovos de Páscoa preparados pelo chef-pâtissier Arnor Porto.

Para quem escolher passar o feriado prolongado no hotel, a programação inclui ainda uma série de experiências exclusivas para hóspedes. No sábado, a área externa recebe a tradicional feijoada do Pateo do Palácio, servida a partir das 13h e acompanhada de música ao vivo. No mesmo horário acontece o Pool BBQ, com menu preparado na brasa que inclui frutos do mar, chorizo, picanha black angus e vegetais grelhados. Já à beira da piscina climatizada, o Raw Bar oferece crudos e ostras acompanhados de caviar e Champagne.

Para as crianças, o Kids Club promove recreação monitorada de sexta a domingo, das 10h às 18h. No sábado, os pequenos participam de uma sessão de cinema com pipoca e guloseimas, enquanto no domingo acontece a tradicional caça aos ovos. A programação inclui ainda o Tangará Groove, com apresentações de jazz ao vivo de quinta a sábado, às 19h, no elegante Piano Lounge.

Os hóspedes ainda podem aproveitar a estrutura completa do Palácio Tangará, que inclui os tratamentos exclusivos do Lancôme Absolue Spa, a gastronomia do estrelado restaurante Tangará Jean-Georges, além de academia completa, piscina semiolímpica interna e externa e muito mais. Os pacotes já estão disponíveis para reserva através do site do hotel com valores a partir de R$9.820 para dois adultos e cortesia de duas crianças de até 12 anos, com café da manhã servido no Tangará Jean-Georges e Brunch especial de Páscoa.

Serviço: R. Dep. Laércio Corte, 1501 - Panamby, São Paulo – SP, (11) 4904-4040

Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Piscina do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, Bahia. (Divulgação/Divulgação)

Localizado no litoral baiano, a 50 minutos de Salvador, o Tivoli Ecoresort Praia do Forte preparou uma programação especial para celebrar a Páscoa em meio à natureza. A agenda inclui oficinas temáticas, pintura de ovos, fábrica de cupcakes, oficinas de brigadeiro, brincadeiras como “Onde Está a Cenoura?” e “Na Pegada do Coelho”, além da tradicional caça aos ovos e da animada Festa da Espuma. A presença do Coelhão da Páscoa completa a experiência voltada às crianças.

Para adultos e famílias, a programação também reúne atividades esportivas e recreativas, como torneio de beach tennis e experiências aquáticas, além de vivências artísticas e aulas de circo. Entre os momentos mais simbólicos da celebração está a tradicional Missa de Páscoa realizada ao ar livre, em meio ao cenário natural do resort.

O pacote de Páscoa inclui hospedagem, welcome drink, café da manhã e jantar com bebidas não alcoólicas, além de acesso à programação especial preparada para o período.

Serviço: Avenida do Farol s/n – Praia do Forte, Bahia, (71) 3676-4000, reservas.tepf@tivolihotels.com