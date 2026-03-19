20Barra9 vai abrir novo restaurante em ponto turístico do Rio Grande do Sul

O 20barra9 nasceu em Porto Alegre com a proposta de reunir amigos em volta da brasa, com ingredientes regionais e processos artesanais. O restaurante agora se prepara para abrir a sexta unidade, em Canela, na Serra Gaúcha.

“A gente sempre enxergou o 20barra9 como um símbolo do amor do gaúcho pelo churrasco. Então, dentro do nosso planejamento, vamos estar sempre abertos a colocar uma operação em lugares icônicos do Rio Grande do Sul”, diz Marcio Callage, sócio-fundador do Grupo Manda Brasa, responsável pelos restaurantes 20Barra9, 1835 Carne e Brasa e De Rua.

A nova operação abre em um dos símbolos tradicionais do estado — a Cascata do Caracol. A inauguração vai acontecer no inverno de 2026, alta temporada da cidade de Canela.

A churrasqueira chega ao Caracol

A nova unidade no Parque do Caracol representa, para os fundadores, a união entre a gastronomia regional e um dos cartões-postais mais conhecidos do estado. “É um ambiente bastante favorável para o negócio”, diz Callage.

A arquitetura foi um dos principais cuidados do projeto — com foco no diálogo com a natureza — o que atrai o público não apenas pela gastronomia, mas também pela experiência.

Para impulsionar o movimento da nova casa, o foco está na divulgação pelas redes sociais do próprio restaurante e, de maneira orgânica, pelos clientes. “Cada pessoa que visita o restaurante e decide compartilhar com a sua rede a beleza do cenário acaba se tornando também um impulsionador natural do projeto”, afirma.

Os empresários não abrem o faturamento, mas destacam a importância da nova unidade. “A abertura em Canela faz parte de um movimento muito consistente de expansão da marca. Nosso foco está em construir projetos sólidos, e o crescimento acaba sendo consequência natural disso.”

A inauguração está prevista para a temporada de inverno. A estrutura já está pronta, mas ainda falta finalizar o projeto arquitetônico e de interiores. “Estar ao lado da Cascata do Caracol exige não só construir um restaurante, mas também criar um espaço que respeite e valorize uma das paisagens mais incríveis do Rio Grande do Sul”, diz.

A história do 20barra9

O 20barra9 nasceu como um boteco informal focado em carnes preparadas na churrasqueira, trazendo um toque contemporâneo à tradição gaúcha do fogo e da carne — com foco na experiência de comer bem, beber e conversar com amigos.

O nome do restaurante faz referência ao 20 de setembro, data da Revolução Farroupilha de 1835, um marco importante da história gaúcha, e representa esse sentimento de celebração das tradições locais de forma atualizada e sem folclore exagerado.

Desde então, o grupo cresceu e soma cinco unidades já em funcionamento, além de outros estabelecimentos do grupo, como a De Rua Burger e o restaurante 1835, com características mais sofisticadas.

Além da nova unidade em Canela, o restaurante deve chegar a São Paulo (SP) em 2027 — com a primeira unidade fora do Rio Grande do Sul. No momento, os empresários estudam o melhor ponto para instalar o empreendimento.

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão

Se você é empreendedor e gostaria de receber uma mentoria gratuita de grandes empresários brasileiros, inscreva-se no Choque de Gestão.