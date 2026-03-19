Inteligência Artificial

Como o Google está reinventando o Maps com a ajuda do Gemini

Atualização integra Gemini ao aplicativo e transforma buscas e rotas em experiências mais personalizadas

Google Maps: empresa lança serviços focados na privacidade dos usuários (Dado Ruvic/Reuters)

Google Maps: empresa lança serviços focados na privacidade dos usuários (Dado Ruvic/Reuters)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 19 de março de 2026 às 16h40.

O Google Maps está passando por uma das maiores mudanças dos últimos anos. Com a integração da inteligência artificial Gemini, o aplicativo deixa de ser apenas uma ferramenta de navegação para se tornar um assistente mais completo no dia a dia.

A IA também amplia o uso do Maps no planejamento. Agora, o usuário pode pedir sugestões ao longo de um trajeto — como paradas interessantes em uma viagem — e receber recomendações com base em dados reais e avaliações.

Na prática, o aplicativo deixa de apenas mostrar caminhos e passa a ajudar na tomada de decisão.

A novidade marca um movimento maior: a IA está sendo incorporada diretamente nos produtos que milhões de pessoas já usam — de uma forma quase imperceptível.

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O que muda com a chegada da IA no Maps

A principal novidade é o Ask Maps, um recurso que permite fazer perguntas mais naturais, como em uma conversa.

Em vez de buscar “restaurantes próximos”, por exemplo, agora é possível perguntar algo mais específico, como onde comer sem enfrentar filas ou com determinado tipo de ambiente.

Segundo o Google, o sistema usa dados de mais de 300 milhões de locais e contribuições de 500 milhões de usuários para gerar respostas mais completas e personalizadas.

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Navegação mais visual e interativa

Outra novidade é a chamada Navegação Imersiva. Com ela, as rotas passam a ser exibidas em 3D, com representações detalhadas de ruas, prédios, cruzamentos e sinalizações.

A proposta é tornar a navegação mais intuitiva, principalmente em trechos mais complexos, como mudanças de faixa e cruzamentos difíceis.

IA integrada ao cotidiano

Essa atualização faz parte de uma estratégia maior do Google. Nos últimos anos, a empresa vem integrando a IA Gemini em produtos como Gmail, Docs, Drive e Android. O Maps entra nesse movimento como uma das ferramentas mais usadas no dia a dia.

Com isso, bilhões de usuários passam a utilizar recursos de IA sem precisar instalar novos aplicativos ou aprender sistemas do zero.

O Google Maps deixa claro que o futuro dos aplicativos passa pela inteligência artificial integrada. A tecnologia não aparece mais como algo separado — ela está embutida nas ferramentas que já fazem parte da rotina.

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