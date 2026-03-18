EUA fazem acordo de terras raras com Goiás enquanto negocia com governo federal

Os governos dos Estados Unidos e de Goiás assinaram, na manhã desta quarta-feira, 18, um memorando de entendimento para aumentar o acesso de empresas americanas a minerais críticos e terras raras no estado.

O acordo tem três pilares. Será realizado um levantamento de todo o potencial mineral de Goiás, em parceria com o governo americano. Em seguida, o Estado terá prerrogativas para identificar as áreas de interesse e criar políticas para a exploração de minerais naquelas áreas.

O terceiro ponto do memorando prevê parcerias técnicas, para que os minerais não sejam apenas extraídos, mas processados em Goiás.

"Junto com as universidades, [vamos] desenvolver em parceria com o governo americano as tecnologias. A separação desses minerais críticos é complexa. É uma técnica que os americanos têm e que nós ainda estamos em uma fase ainda muito rudimentar", disse o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), após assinar o acordo, em uma cerimônia no Consulado dos EUA em São Paulo.

"Goiás, com este acordo feito com o governo americano, deixa de ser apenas um estado que fornece matéria-prima, como o Pará", afirmou.

Acordo de minerais críticos: Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Gabriel Escobar, encarregado de negócios dos EUA, assinaram termo em São Paulo (Rafael Balago/Exame)

Parceria a nível federal

A parceria entre Goiás e o governo dos Estados Unidos é a primeira do tipo com um Estado brasileiro.

Gabriel Escobar, encarregado de negócios nos EUA no Brasil, que chefia a embaixada americana no país, disse que há negociações em andamento para um acordo em nível federal.

"Neste momento já temos proposta de acordo ao nível federal. Estamos em discussões; tivemos algumas discussões preliminares, mas estamos esperando ainda uma resposta favorável", disse Escobar.

"Este acordo vai abrir ainda mais portas para exploração, para desenvolvimento, para investimento. É um acordo que, como dizemos nos Estados Unidos, é win-win (ganha-ganha)", afirmou o americano.

Minas em Goiás

O estado de Goiás tem reservas de terras raras e de metais muito usados em novas tecnologias, como nióbio e níquel. Em 2023, foi aberta a primeira mina de terras raras goianas, em Minaçu, no norte do Estado.

Em novembro de 2025, o projeto recebeu um financiamento de até US$ 465 milhões do governo americano. A unidade é controlada pela empresa Serra Verde.

A unidade de Minaçu é a única fora da Ásia a processar, em escala comercial, os quatro elementos magnéticos essenciais de terras raras, segundo o Ministério de Minas e Energia.

As terras raras são minerais usados em tecnologias de ponta, como baterias e chips de última geração. Eles não são necessariamente difíceis de encontrar, mas sim de serem separados dos demais materiais do solo.

Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, depois da China. O país da Ásia gera mais de 60% da produção global e refina quase 90% do total de terras raras.