Finlândia lidera ranking de felicidade em 2026. Veja quais são os 10 países mais felizes do mundo

A Finlândia segue como o país mais feliz do mundo em 2026, segundo o novo Relatório Mundial da Felicidade (World Happiness Report), produzido por um consórcio internacional de pesquisadores e instituições, com apoio das Nações Unidas.

O país mantém a liderança em um ranking dominado por nações nórdicas, mas o estudo deste ano vai além: revela uma queda preocupante no bem-estar dos jovens em países ricos e mostra que o Brasil continua distante do topo, com desempenho instável.

O levantamento avalia mais de 130 países com base em indicadores como renda, apoio social, expectativa de vida, liberdade e percepção de corrupção.

Os 10 países mais felizes do mundo em 2026

Finlândia Islândia Dinamarca Costa Rica Suécia Noruega Holanda Israel Luxemburgo Suíça

A presença da Costa Rica no 4º lugar reforça que o bem-estar não depende apenas de renda, mas também de fatores sociais e culturais.

No relatório deste ano, o Brasil não aparece entre os primeiros colocados. Em 2025, o país havia alcançado a 36ª posição, após subir oito lugares em relação a 2024, quando estava em 44º.

Veja também: Brasileiros que se mudaram para Finlândia compartilham uma lição: a vida não é só trabalho

O que justifica a posição da Finlândia?

A Finlândia ser eleita novamente como o mais feliz do mundo, não é uma decisão isolada, mas um trabalho contínuo para construir uma sociedade que funciona, afirma Laura Lindeman, diretora sênior na Work in Finland da Business Finland.

“Confiança entre pessoas e instituições, serviços públicos acessíveis, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, igualdade de oportunidades e uma relação próxima com a natureza fazem parte desse processo”, afirma.

Esse contexto, segundo Lindeman, também impacta diretamente os negócios: estabilidade, qualificação profissional e confiança criam um ambiente em que empresas operam com consistência e as pessoas se envolvem mais com o que fazem.

“Ao mesmo tempo, qualidade de vida pesa cada vez mais na escolha de talentos internacionais, e isso coloca o país em uma posição clara na disputa por profissionais."

Laura Lindeman, diretora sênior na Work in Finland da Business Finland: "A Finlândia ser eleita novamente como o mais feliz do mundo, não é uma decisão isolada, mas um trabalho contínuo para construir uma sociedade que funciona" (Work in Finland da Business Finland/Divulgação)

Brasileiros contam a experiência com o mercado de trabalho na Finlândia

Um dos pilares dessa estrutura finlandesa é a valorização da mulher no mercado de trabalho. Desde 2022, a Finlândia, conta, por exemplo, com a licença parental igualitária, onde cada responsável tem direito a 160 dias úteis de afastamento remunerado, totalizando 320 dias úteis ou cerca de 13 meses para que ambos os pais estejam presentes no começo da vida da criança.

Os brasileiros Cintia Cruz, de 40 anos, comunicadora social, e o marido Kleber Carrilho, de 48, pesquisador na Universidade de Helsinki, moram no país nórdico e tiveram a experiência da parentalidade.

"Na Finlândia, a divisão das responsabilidades é muito incentivada. Isso me fez repensar o papel de pai, que aqui é muito mais ativo desde o início. Sinto que isso me aproximou mais do meu filho e da experiência da paternidade", afirma Carrilho.

Apesar dos desafios climáticos e de criar um filho longe da rede de apoio familiar, Cruz destaca o aprendizado coletivo. "Aprendemos a valorizar ainda mais o tempo com o nosso filho, além de desenvolver o apoio mútuo e a paciência, tanto como casal, como quanto pais."

Para Lindemann, o avanço da igualdade de gênero na Finlândia é resultado de políticas consistentes e de uma visão de longo prazo.

“Acreditamos que sociedades mais igualitárias são também mais inovadoras e resilientes. Quando igualdade, previsibilidade e bem-estar deixam de ser exceção e passam a ser regra, criamos bases sólidas para o desenvolvimento sustentável das pessoas, das empresas e do país.”

Os brasileiros Cintia Cruz, de 40 anos, comunicadora social, e o marido Kleber Carrilho, de 48, pesquisador na Universidade de Helsinki, na Finlândia (Work in Finland da Business Finland/Divulgação)

Veja também: O benefício número 1 que mantém as pessoas felizes no trabalho, segundo executiva da Finlândia

Jovens mais infelizes no mundo rico

O principal alerta do relatório está na mudança geracional.

Nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Europa Ocidental, os jovens estão hoje menos satisfeitos com a vida do que estavam há 15 anos. Em alguns casos, apresentam níveis de bem-estar inferiores aos de adultos mais velhos, uma inversão histórica.

Já em outras regiões, como América Latina, o cenário é diferente:

o bem-estar dos jovens se manteve ou cresceu

emoções positivas seguem predominantes

a relação entre juventude e felicidade continua mais favorável

Redes sociais: parte do problema, não a única causa

O estudo aponta evidências de que o uso intenso de redes sociais está associado à queda no bem-estar — especialmente acima de 7 horas por dia.

Mas faz uma ressalva importante: não existe uma única causa.

Outros fatores têm peso relevante:

queda na confiança social

mudanças nas relações interpessoais

menor sensação de pertencimento

transformações econômicas

Um dado simbólico: o sentimento de pertencimento à escola tem impacto até seis vezes maior na satisfação com a vida do que a redução do uso de redes sociais.

América Latina desafia a lógica global

Um dos achados mais interessantes do estudo é o comportamento da América Latina.

Ao contrário do que ocorre em países ricos, a região consegue combinar:

alto uso de redes sociais

níveis relativamente elevados de bem-estar

O diferencial está no tipo de uso:

redes voltadas à comunicação → impacto positivo

plataformas com algoritmos e influenciadores → impacto negativo

Além disso, fatores culturais funcionam como “amortecedores”, como:

vínculos familiares fortes

sociabilidade no dia a dia

maior presença de relações presenciais

Um mundo mais feliz, mas mais desigual emocionalmente

O retrato global é ambíguo. De um lado:

79 países registraram aumento de felicidade desde 2006

emoções positivas ainda superam as negativas

De outro:

países ricos enfrentam queda no bem-estar dos jovens

diferenças geracionais estão aumentando

O resultado é um mundo que melhora em média, mas se torna mais desigual quando se olha para idade, região e forma de viver a vida digital.