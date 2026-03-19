O que as árvores revelam sobre o passado do clima da Terra

As árvores podem atuar como verdadeiras cápsulas do tempo naturais. A análise dos anéis de crescimento presentes no tronco permite que cientistas reconstruam eventos ambientais ocorridos ao longo de décadas ou até séculos, incluindo mudanças climáticas, períodos prolongados de seca e sinais da ocupação humana em determinados territórios.

Estudos realizados por pesquisadores brasileiros mostram que essas estruturas registram informações detalhadas sobre o ambiente ao longo do tempo. As pesquisas são conduzidas por especialistas em dendrocronologia, área científica que investiga a história climática e ambiental por meio dos padrões formados no crescimento anual das árvores.

A coordenadora do laboratório de dendrocronologia da Universidade Federal de Lavras (UFLA), Ana Carolina Maioli, em entrevista à Folha, explicou que as sequências observadas nesses anéis funcionam como registros naturais das condições ambientais vividas pela planta ao longo da vida.

O que os anéis de crescimento das árvores revelam

Em muitas espécies, uma nova camada de crescimento surge a cada ano no tronco. Essas estruturas se formam de acordo com as condições ambientais enfrentadas pela árvore durante o desenvolvimento.

Cada camada costuma apresentar duas partes distintas: uma faixa mais clara, associada a fases de crescimento acelerado, e outra mais escura e estreita, que aparece quando o desenvolvimento desacelera. Esse padrão cria uma espécie de calendário natural que permite identificar a idade da planta e compreender variações ambientais.

Em regiões de clima temperado, onde as estações são bem definidas, os anéis claros costumam indicar períodos de Primavera e Verão, enquanto as camadas mais escuras surgem durante Outono e Inverno, fases em que o crescimento diminui.

Árvores para estudar o clima

No Brasil, a análise dos anéis tem sido utilizada para investigar mudanças ambientais em diferentes biomas. Pesquisadores da Universidade Federal de Lavras identificaram que os padrões registrados nas árvores podem revelar variações climáticas ocorridas ao longo de várias décadas.

Algumas investigações também incluem análises químicas da madeira. A presença de elementos como carbono-14 permite estimar o período exato em que determinada camada do tronco foi formada, além de indicar possíveis variações na atividade solar durante aquele intervalo.

A leitura dessas estruturas naturais permite identificar períodos de seca, alterações no regime de chuvas e outras mudanças ambientais registradas ao longo do tempo.

Esse tipo de informação é especialmente importante em áreas onde os registros meteorológicos são recentes ou incompletos. A comparação entre os padrões observados nas árvores e dados climáticos atuais possibilita a reconstrução de séries históricas que ajudam a compreender a evolução do clima em diferentes regiões.

Presença humana

Além de mudanças ambientais, os anéis de crescimento também podem indicar impactos provocados pela atividade humana.

Estudos realizados na Amazônia mostram que alterações na ocupação de determinados territórios influenciam o crescimento de espécies como a castanheira-do-Brasil (Bertholletia excelsa). Em alguns períodos históricos, a redução da presença humana esteve associada a uma diminuição no surgimento de novas árvores.

Arquivos naturais que guardam a história ambiental

Durante muito tempo, a comunidade científica acreditou que árvores tropicais não apresentavam anéis anuais bem definidos. Pesquisas mais recentes demonstraram que fatores como ciclos de chuva, seca e inundação também influenciam a formação dessas camadas.

Com essa descoberta, a dendrocronologia passou a ser aplicada em florestas tropicais, ampliando o potencial de investigação sobre mudanças ambientais em regiões antes consideradas inadequadas para esse tipo de estudo.