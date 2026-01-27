Os 50 melhores filmes do ano, segundo mais de 120 críticos do Brasil

Há algo de empático no ato de assistir a um filme, pelo contato com uma história alheia, pelos olhos emprestados para ver outra realidade.

Em 2025, alguns dos filmes lançados no cinema e no streaming geraram momentos de empatia com o público por motivos diversos. Pela tensão política do Recife de 1977, no caso de O Agente Secreto; pela delicada relação de uma atriz norueguesa e seu pai, roteirista, para o lançamento de um filme, em Valor Sentimental; pela angústia do resgate de uma criança durante a guerra na Palestina, como mostrou A Voz de Hind Rajab.

Uma Batalha Após a Outra revela a força do espírito revolucionário. Hamnet: a Vida antes de Hamlet mostra a transformação do luto em arte. São produções que marcaram o ano — e até a própria história do cinema — e estão entre as 50 melhores dos últimos 12 meses no ranking realizado pela Casual EXAME.

Às vésperas da 98a edição do Oscar, cuja cerimônia ocorre em 15 de março, convidamos 124 especialistas, entre jornalistas dos principais veículos de imprensa do país (44,4%), criadores de conteúdo (15,9%) e críticos de cinema (39,7%), como Luiz Merten, Rodrigo Salem, Flávia Guerra e Roberto Sadovski, para votarem nos seus três filmes favoritos de 2025 — e que figuram entre as principais apostas da temporada de premiações deste ano.

Entre os 50 filmes escolhidos, 14 são brasileiros, oito são franceses e cinco são asiáticos, o que mostra a diversidade das produções nessa última temporada.

Da lista, 36 longas já estão disponíveis nas plataformas de streaming e 11 estão (ou estarão) em cartaz nos cinemas.

Confira a seguir as resenhas dos dez primeiros colocados e o ranking completo na sequência: