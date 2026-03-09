56% dos torcedores já preferem creators à TV — e a Copa vai acelerar essa virada

Quem viveu o pentacampeonato em 2002 provavelmente guarda na memória uma cena parecida: família e amigos reunidos, TV ligada, olhos fixos no campo enquanto Ronaldo Fenômeno avançava para marcar os dois gols que selaram a vitória sobre a Alemanha na final da Copa do Mundo da Fifa de 2002. A comemoração veio em coro, entre gritos e abraços, acompanhada da sensação coletiva de que o país inteiro assistia à mesma história ao mesmo tempo, e quase do mesmo jeito.

Passados 24 anos, a empolgação que antecede uma nova Copa continua familiar. Mas, se antes a experiência do futebol estava ancorada na telinha, hoje o jogo circula por celulares, smart TVs, tablets e redes sociais, onde milhões assistem às partidas, comentam lances em tempo real e transformam cada jogo em uma conversa coletiva na chamada 'arquibancada digital'. A bola agora rola em um ecossistema multiplataforma, interativo e ditado pelas comunidades digitais.

No novo cenário, a internet deixou de funcionar como complemento e assumiu papel central. Segundo o relatório 'A Revolução do Futebol', produzido pela área de Cultura & Tendências do YouTube, os criadores de conteúdo também reposicionaram seu papel nesse ecossistema: mais do que produzir vídeos para suas audiências, passaram a disputar um espaço que por décadas pertenceu quase exclusivamente às emissoras, negociando direitos de transmissão e ajudando a redefinir as regras do entretenimento esportivo.

Em 2026, esse movimento atinge um novo marco. Como mostrou a EXAME, pela primeira vez, uma plataforma digital exibirá todos os 104 jogos do Mundial: a CazéTV, que já reúne cerca de R$ 2 bilhões em acordos de patrocínio, desafiando os canais abertos.

Para se ter ideia, durante a Copa do Mundo de Clubes da Fifa em 2025, o canal liderado por Casimiro Miguel, com participação da LiveMode, registrou 1 bilhão de visualizações no YouTube ao longo do torneio. Hoje, acumula mais de 24 milhões de inscritos.

Os números refletem uma transformação mais ampla no consumo de esportes, impulsionada pela expansão da creator economy, pelo surgimento de plataformas digitais e por um torcedor mais participativo. O relatório do YouTube descreve esse processo como 'fandomificação' do esporte. Na prática, isso significa que a experiência deixa de ser passiva — limitada a assistir a um jogo — e passa a girar em torno da comunidade de torcedores, o 'fandom'.

Bastidores, vlogs em estádios, desafios, análises e comentários ganham espaço ao lado do jogo em si, indicando que o sucesso do entretenimento esportivo moderno passa a depender cada vez menos dos contratos bilionários da TV tradicional e mais da capacidade de engajar e dar protagonismo à comunidade de torcedores na internet.

Hoje, 56% dos fãs de esportes no Brasil dizem preferir acompanhar análises e comentários feitos por criadores, atletas ou jornalistas online em vez da TV tradicional, segundo o relatório do YouTube.

Outros 73% afirmam consumir semanalmente conteúdos desse tipo ou interagir com discussões produzidas por criadores e outros fãs. Já 82% dizem assistir ao menos uma vez por mês a vídeos de torcedores compartilhando experiências em eventos esportivos no YouTube.