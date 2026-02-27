Eleições na Colômbia: veja quem são os candidatos a presidente em 2026

A Colômbia tem à frente uma das eleições mais complexas de sua história, por causa da pressão dos Estados Unidos. A Venezuela, país vizinho, foi invadida pelos EUA em janeiro, e o presidente Donald Trump sugeriu que os colombianos poderão sofrer algo parecido se não colaborarem.

Trump e o atual presidente, Gustavo Petro, trocaram diversos ataques verbais em 2025, mas se aproximaram no começo de fevereiro, quando o líder colombiano foi recebido na Casa Branca. O futuro dessa relação, no entanto, é incerto. Essa também será a primeira eleição na América Latina depois de Trump divulgar uma nova doutrina para a região, na qual os EUA querem aumentar o controle sobre o continente.

Petro, de esquerda, não pode disputar a reeleição, e seu indicado, o senador Iván Cepeda, lidera as pesquisas. Em segundo vem Abelardo de la Espriella, de direita e postura antissistema, que admira Trump. Veja a lista completa dos principais nomes mais abaixo.

Além da relação com os EUA, os principais temas de campanha são a manutenção ou a reversão das reformas aprovadas durante o governo Petro, em áreas como saúde, trabalho e impostos, o futuro dos acordos com as forças paramilitares e o combate à violência.

A criminalidade também ameaça a campanha. No ano passado, o senador Miguel Uribe Turbay, pré-candidato a presidente, foi assassinado em um comício.

A Colômbia adota um modelo diferente de votação: em 8 de março, serão eleitos deputados e senadores e haverá uma primária, na mesma data, para definir os candidatos presidenciais, que disputarão o primeiro turno em 31 de maio. Até essa data, o país viverá dias turbulentos. Depois, também.

Veja a lista de candidatos na Colômbia

1. Abelardo de la Espriella

Empresário de direita, defende ideias conservadoras e liberais. É admirador de Donald Trump e Javier Milei.

2. Cláudia López

Ex-prefeita de Bogotá, comandou a cidade na pandemia. Era da Aliança Verde, mas concorre como independente.

3. Iván Cepeda

Senador desde 2014, é o candidato do atual presidente Gustavo Petro, de esquerda. Lidera as pesquisas.

4. Juan Manuel Galán

Ex-senador, teve o pai assassinado em 1989, durante uma campanha presidencial. Fundou o partido Novo Liberalismo.

5. Paloma Valencia

Senadora desde 2014, é apoiada pelo ex-presidente Gustavo Uribe, de centro-direita. Fez forte oposição ao acordo com as Farc.

6. Sergio Fajardo

Ex-prefeito de Medellín, ficou conhecido por reduzir a violência na cidade. Posiciona-se como centrista.

