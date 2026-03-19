Lula diz que Haddad é o ministro 'mais exitoso da história' e faz críticas a Tarcísio de Freitas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta quinta-feira, 19, de um evento com foco em prefeitos paulistas em meio à expectativa do anúncio de Fernando Haddad como pré-candidato ao governo de São Paulo.

Durante a 17ª Caravana Federativa, Lula direcionou críticas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e fez menções ao relacionamento entre o governo estadual e gestores municipais.

O encontro reuniu prefeitos e vice-prefeitos para apresentar programas federais e atender demandas locais, incluindo iniciativas como Minha Casa, Minha Vida, financiamentos do BNDES e projetos nas áreas de saúde, educação e transparência.

O evento contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e de 14 ministros, que destacaram ações do governo federal em São Paulo.

"Pelo que estou sabendo, os prefeitos de São Paulo são mal recebidos pelo governo do estado de São Paulo", afirmou o presidente no discurso.

Nas falas, Lula e integrantes do governo destacaram o municipalismo, modelo de fortalecimento da relação entre União e municípios, e o pacto federativo. O presidente afirmou que a distribuição de recursos não considera filiação partidária dos prefeitos.

Lula também mencionou obras de infraestrutura no estado, como o túnel entre Santos e Guarujá e projetos de mobilidade urbana. "É importante lembrar que parte das grandes obras que o governo de São Paulo anuncia como se fosse dele, tanto o trem, quanto o túnel e metrô, é dinheiro financiado pelo BNDES em nome do governo federal", declarou.

No mesmo discurso, o presidente citou programas habitacionais e comparou iniciativas estaduais e federais. "Aqui em São Paulo, praticamente 60% das casas construídas aqui é do Minha Casa, Minha Vida, que aqui eles dão o nome de Casa Paulista", afirmou.

A agenda também marcou a saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda. Segundo Lula, o ministro deverá anunciar sua pré-candidatura ao governo paulista em evento previsto para a noite, em São Bernardo do Campo.

"Certamente vai passar pela história como o ministro da Fazenda mais exitoso desse país porque aprovou uma reforma tributária que há 40 anos se esperava", disse Lula, ao avaliar o trabalho de Haddad no governo federal.

Projetos sancionados e medidas econômicas

Durante o evento, o presidente Lula sancionou dois projetos de lei e anunciou investimentos voltados a mobilidade, saúde, habitação e desenvolvimento sustentável em municípios do estado.

Um dos projetos reduz alíquotas para indústrias químicas e petroquímicas dentro de um regime fiscal especial até a transição para um novo modelo previsto para 2027.

A proposta estabelece redução de tributos como PIS e Cofins entre março e dezembro de 2026, substituindo regras anteriores vetadas por ausência de previsão orçamentária.

O segundo projeto autoriza a utilização de até R$ 500 milhões do Fundo Garantidor de Operações (FGO), administrado pelo Banco do Brasil, para apoiar ações do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).

Novo ministro da Fazenda

Nesta quinta-feira, o presidente Lula também anunciou que o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, será o substituto de Fernando Haddad no comando da pasta.

“O Dario será o substituto do Haddad no ministério da Fazenda a partir do anúncio do Haddad. Olhe bem para a cara dele que é dele que vocês irão cobrar muitas coisas”, disse.

O nome de Durigan já havia sido indicado por Haddad nos bastidores, mas esta foi a primeira vez que Lula, responsável pela nomeação, confirmou publicamente a escolha.

*Com informações da Agência O Globo.