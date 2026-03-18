Suíça, Canadá, Japão: os países com os menores juros reais do mundo

Os países com os menores juros reais do mundo seguem concentrados em economias com política monetária mais estimulativa, com taxas negativas ou próximas de zero, segundo levantamento do economista Jason Vieira, da MoneYou e Lev Intelligence.

Na ponta inferior do ranking, o Canadá é o país com a menor taxa real do ranking, em -1,54%.

No ranking geral, entre 164 países, 79,27% mantiveram os juros, 3,05% elevaram e 17,68% cortaram.

O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu cortar a Selic em 0,25 p.p, colocando-a no patamar de 14,75%, em decisão unânime.

O juro real é a taxa de juros ajustada pela inflação, que reflete o retorno efetivo do investimento ou o custo do crédito, descontando a perda do poder de compra da moeda. E a taxa real combina a inflação projetada para os próximos 12 meses.

Ranking de maiores juros reais do mundo

Taxas de juros atuais descontadas a inflação projetada para os próximos 12 meses (EX ANTE)

Posição País Juro real (%) 1 Turquia 10,38% 2 Brasil 9,51% 3 Rússia 9,41% 4 Argentina 9,41% 5 México 5,39% 6 África do Sul 5,22% 7 Indonésia 3,31% 8 Hungria 3,02% 9 Colômbia 2,99% 10 Filipinas 2,81% 11 Hong Kong 2,71% 12 Polônia 2,61% 13 Israel 2,39% 14 Chile 2,23% 15 República Tcheca 2,20% 16 Cingapura 2,10% 17 Índia 2,00% 18 Austrália 1,62% 19 Tailândia 1,51% 20 Coreia do Sul 1,35% 21 Malásia 1,28% 22 Reino Unido 1,24% 23 Bélgica 0,97% 24 China 0,79% 25 França 0,74% 26 Suécia 0,74% 27 Estados Unidos 0,58% 28 Grécia 0,44% 29 Itália 0,35% 30 Espanha 0,27% 31 Dinamarca 0,22% 32 Alemanha 0,18% 33 Portugal 0,11% 34 Holanda 0,01% 35 Nova Zelândia -0,03% 36 Áustria -0,07% 37 Taiwan -0,15% 38 Suíça -0,21% 39 Japão -0,97% 40 Canadá -1,54%

Média Geral: 2,18%

Juros nominais

Considerando os juros nominais (sem descontar a inflação), a taxa brasileira se manteve na quarta posição. Veja abaixo.

As 40 maiores taxas de juros nominais entre os principais países do mundo

Posição País Juro nominal (%) 1 Turquia 37,00% 2 Argentina 29,00% 3 Rússia 15,50% 4 Brasil 14,75% 5 Colômbia 10,25% 6 México 7,00% 7 África do Sul 6,75% 8 Hungria 6,25% 9 Índia 5,25% 10 Indonésia 4,75% 11 Chile 4,50% 12 Filipinas 4,25% 13 Israel 4,00% 14 Hong Kong 4,00% 15 Austrália 3,85% 16 Polônia 3,75% 17 Reino Unido 3,75% 18 Estados Unidos 3,75% 19 China 3,00% 20 Malásia 2,75% 21 Coreia do Sul 2,50% 22 Nova Zelândia 2,25% 23 República Tcheca 3,50% 24 Canadá 2,25% 25 Alemanha 2,15% 26 Áustria 2,15% 27 Espanha 2,15% 28 Grécia 2,15% 29 Holanda 2,15% 30 Portugal 2,15% 31 Bélgica 2,15% 32 França 2,15% 33 Itália 2,15% 34 Taiwan 2,00% 35 Suécia 1,75% 36 Dinamarca 1,60% 37 Tailândia 1,00% 38 Cingapura 0,88% 39 Japão 0,75% 40 Suíça 0,00%

Média Geral: 5,30

Fonte de dados: FMI e Bancos Centrais

Elaborado por: MONEYU.COM.BR