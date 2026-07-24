Quem brilhou? Veja o saldo da Premier League na Copa do Mundo

Com o encerramento da Copa do Mundo de 2026, os clubes da Premier League já voltaram suas atenções para a preparação da temporada 2026/27. Enquanto as equipes disputam amistosos de pré-temporada, também fazem um balanço do desempenho de seus jogadores no principal torneio de seleções do futebol mundial.

Ao todo, 202 atletas de clubes ingleses participaram do Mundial, tornando a Premier League o campeonato com o maior número de representantes na competição.

Em levantamento realizado pelo jornal The Athletic, foi analisada a participação dos jogadores das 20 equipes da Liga Inglesa na Copa do Mundo.

Arsenal

O Arsenal foi um dos grandes destaques entre os clubes da Premier League na Copa do Mundo. Quinze jogadores representaram suas seleções, com Mikel Merino, Martin Zubimendi e David Raya conquistando o título pela Espanha.

Além disso, todos os atletas do clube chegaram ao mata-mata. Ao todo, os jogadores dos Gunners marcaram 13 gols, terceiro maior número entre todos os clubes do torneio.

William Saliba, Declan Rice e Bukayo Saka chegaram às semifinais com a Inglaterra e a França, enquanto Martin Odegaard liderou a boa campanha da Noruega.

Aston Villa

O Aston Villa teve como principal destaque Emiliano Martínez, vice-campeão com a Argentina após grande atuação na final. Lucas Digne ganhou espaço na França, Youri Tielemans comandou a Bélgica até sofrer uma lesão nas quartas de final e Morgan Rogers ajudou a Inglaterra a conquistar o terceiro lugar.

John McGinn (Escócia), Victor Lindelöf (Suécia) e Amadou Onana (Bélgica) também estiveram presentes, mas Onana sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior.

Bournemouth

O Bournemouth contou com seis representantes na Copa. O principal nome foi o brasileiro Rayan, que assumiu a titularidade da Seleção Brasileira mesmo aos 19 anos e foi um dos destaques da equipe.

Marcos Senesi chegou à final com a Argentina, entrando na prorrogação da decisão. Tyler Adams defendeu os Estados Unidos, Ryan Christie e Ben Doak representaram a Escócia, enquanto Justin Kluivert atuou pelo Marrocos.

Brighton

O lateral Maxim De Cuyper foi o principal destaque do Brighton ao ser titular em cinco partidas da Bélgica, que chegou às quartas de final. Os demais representantes do clube foram eliminados ainda nas primeiras fases. Destaque também para Diego Gómez, do Paraguai, que caiu nas oitavas de final, após eliminar a Alemanha nos 16avos.

Brentford

Kristoffer Ajer foi peça importante na campanha da Noruega até as quartas de final. Já Igor Thiago, pelo Brasil, e Aaron Hickey, pela Escócia, tiveram poucas oportunidades.

Jordan Henderson acabou ficando marcado por sofrer uma lesão no pulso durante a comemoração da vitória da Inglaterra sobre o México, deixando o restante da competição.

Chelsea

Enzo Fernández foi o principal representante do Chelsea ao disputar a final com a Argentina, embora tenha sido expulso na decisão. Moisés Caicedo (Equador), Nicolas Jackson (Senegal), Jorrel Hato (Holanda) e Pedro Neto (Portugal) tiveram campanhas discretas, enquanto Reece James terminou o Mundial com o terceiro lugar pela Inglaterra.

Coventry City

Recém-promovido, o Coventry teve apenas dois representantes. Haji Wright entrou em campo por apenas dois minutos pelos Estados Unidos. Já Brandon Thomas-Asante atuou como reserva de Gana, mas contribuiu com uma assistência decisiva na estreia da equipe, na vitória sobre o Panamá.

Crystal Palace

Yeremy Pino voltou da Copa como campeão mundial pela Espanha. Além dele, Jorgen Strand Larsen (Noruega), Dean Henderson (Inglaterra), Maxence Lacroix e Jean-Philippe Mateta (França) chegaram às fases finais. Ismaila Sarr (Senegal) marcou quatro gols, enquanto Daniel Muñoz e Daichi Kamada (Japão) balançaram as redes duas vezes cada.

Everton

O goleiro Jordan Pickford entrou para a história ao se tornar o jogador com mais partidas pela Inglaterra em Copas do Mundo. Iliman Ndiaye marcou um gol, deu duas assistências por Senegal, enquanto Nathan Patterson representou a Escócia.

Fulham

Oscar Bobb e Sander Berge tiveram papel importante na campanha da Noruega até as quartas de final. Timothy Castagne representou a Bélgica, Issa Diop fez boa Copa pelo Marrocos, enquanto Raúl Jiménez brilhou defendendo o México.

Hull City

O canadense Liam Millar foi o único representante do Hull City. Ele participou de três partidas e ajudou o Canadá a alcançar as oitavas de final pela primeira vez na história.

Ipswich Town

O clube contou apenas com Ali Al-Hamadi e George Hirst. O atacante iraquiano foi titular em dois jogos, enquanto Hirst sequer entrou em campo pela Escócia.

Leeds United

Gabriel Gudmundsson foi titular em todos os jogos da Suécia. Ao Tanaka participou da campanha japonesa, Brenden Aaronson representou os Estados Unidos, atuando em apenas uma partida, e Noah Okafor teve poucos minutos pela Suíça.

Liverpool

Alexis Mac Allister foi o jogador que chegou mais longe, disputando a final com a Argentina. Florian Wirtz (Alemanha), Alexander Isak (Suécia), Virgil van Dijk e Cody Gakpo (Holanda), além de Alisson (Brasil), acabaram eliminados antes das fases decisivas, nenhum deles ultrapassaram a marca das oitavas de final.

Manchester City

Rodri foi o grande destaque do clube ao conquistar o título com a Espanha e ser eleito o melhor jogador da Copa do Mundo. Erling Haaland liderou a Noruega até as quartas de final, enquanto Rayan Cherki, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, James Trafford, Marc Guéhi e Matheus Nunes tiveram campanhas mais discretas.

Manchester United

O United levou 12 jogadores ao Mundial. Lisandro Martínez foi titular durante toda a campanha da Argentina até a final. Bruno Fernandes comandou Portugal até às quartas, enquanto Matheus Cunha e Casemiro foram titulares do Brasil. Kobbie Mainoo, Tyler Fletcher e Altay Bayindir não entraram em campo por suas seleções.

Newcastle United

Dan Burn e Anthony Gordon, que já se transferiram para o Barcelona, encerraram a competição com o terceiro lugar pela Inglaterra. Bruno Guimarães viveu a eliminação do Brasil para a Noruega, perdendo um pênalti no jogo, enquanto Yoane Wissa (RD do Congo) e Anthony Elanga (Suécia) tiveram atuações regulares.

Nottingham Forest

Elliot Anderson representou a Inglaterra antes de ser negociado com o Manchester City. Dan Ndoye marcou nas quartas de final pela Suíça. Chris Wood (Nova Zelândia), Tyler Bindon (Nova Zelândia), Angus Gunn (Escócia) e Ibrahim Sangaré (Costa do Marfim) também defenderam suas seleções.

Sunderland

Brian Brobbey (Holanda), Habib Diarra (Senegal), Nilson Ângulo (Equador), Granit Xhaka (Suíça) e Wilson Isidor (Haiti) marcaram gols durante a Copa. Noah Sadiki também se destacou na boa campanha da República Democrática do Congo.

Tottenham

Pedro Porro conquistou o título mundial com a Espanha e foi um dos destaques do clube na competição. Cristian Romero disputou a final pela Argentina, Djed Spence teve boas atuações pela Inglaterra, enquanto Lucas Bergvall (Suécia) e Pape Sarr (Senegal) tiveram poucas oportunidades em suas seleções.