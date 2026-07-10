Quem é Tielemans, que superou De Bruyne e Lukaku e virou capitão da Bélgica

A Bélgica entra em campo nesta sexta-feira, 10, e carrega o sonho de chegar à sua 2ª semifinal de Copa do Mundo nas últimas três participações no torneio. O rival será a Espanha, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Os belgas voltaram aos holofotes com a grande geração liderada por nomes como Eden Hazard, Thibaut Courtois e Kevin De Bruyne e alcançaram as semifinais no Mundial de 2018, quando terminaram na terceira colocação.

Agora, em 2026, a Bélgica busca repetir o feito, mas a seleção é liderada por outro jogador, que vem ganhando protagonismo na equipe: Youri Tielemans. O meio-campista, de 29 anos, superou De Bruyne, Courtois e Romelu Lukaku, astros que fazem parte do elenco, e é o capitão e um dos protagonistas dos belgas nesta Copa.

De promessa a líder

Youri Tielemans surgiu como uma das grandes promessas da Bélgica e estreou profissionalmente com apenas 16 anos, no Anderlecht, clube belga, e não demorou para chamar a atenção das principais ligas do futebol europeu.

Em 2017, acertou com o Mônaco, da França. Logo chegou à Inglaterra para disputar a Premier League, em 2019, ele desembarcou no Leicester.

Após quase quatro temporadas no time inglês, Tielemans foi para o Aston Villa, onde se tornou um dos grandes jogadores da equipe e ajudou os ingleses a conquistarem a Liga Europa algumas semanas antes da Copa do Mundo de 2026.

Com 19 anos, fez sua estreia na seleção belga e, desde então, se tornou figurinha carimbada nas convocações da equipe. Tanto que já está em sua terceira Copa do Mundo.

Antes, o meio-campista fez parte dos elencos que disputaram as edições de 2018 e 2022. Porém, foi em 2026 que Tielemans assumiu o protagonismo da equipe, liderando a campanha da Bélgica no Mundial de 2026.

Elogios

Após a grande vitória, de virada, da Bélgica sobre Senegal, nos 16 avos de final, na qual Tielemans brilhou, com dois gols e liderando a reação dos europeus, o capitão foi elogiado por Kevin De Bruyne.

"Youri tem prestado grandes serviços à Bélgica. Agora, ele lidera a equipe como capitão e é uma referência para todos, tanto dentro quanto fora de campo", disse o craque belga.

Outro jogador que exaltou a liderança de Tielemans foi o zagueiro Arthur Theate: “Ele lidera pelo exemplo, e há uma razão para ele usar a braçadeira de capitão. Ele é uma das melhores pessoas para se ter no vestiário e possui uma vasta experiência internacional em torneios e grandes jogos. Ele trabalha incansavelmente e faz com que todos nós elevemos o nosso nível de jogo. Espero que ele viva muitos outros momentos como este, pois ele merece”, disse o defensor.