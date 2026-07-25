Destaque da Copa de 2026, goleiro Vozinha assina com o Colo-Colo do Chile

O time chileno de futebol Colo-Colo confirmou na noite de sexta-feira, 24, a chegada do goleiro Vozinha ao elenco.

A novidade foi anunciada por Aníbal Mosa, presidente do clube, que informou que o atleta viajará em breve ao Chile para realizar os exames médicos e ser apresentado no Estádio Monumental.

O experiente goleiro estava sem contrato após disputar o Mundial de 2026. Seu nome chegou a ser associado a equipes do futebol brasileiro e ao Inter Miami, clube norte-americano que conta com nomes como Lionel Messi, Luis Suárez e Casemiro.

Vai começar no banco?

Apesar da repercussão positiva em torno da nova contratação, o técnico do Colo-Colo, Fernando Ortiz, ressaltou que o goleiro não chega com vaga garantida entre os titulares.

Em entrevista concedida logo após a vitória por 3 a 1 diante do Deportes Limache, o comandante argentino disse que Vozinha terá que disputar a posição no elenco da mesma forma que os demais atletas, mencionando a concorrência com o goleiro Gabriel Maureira.

Ortiz afirmou que não participou diretamente das tratativas da contratação, mas deu respaldo à chegada da estrela da Copa do Mundo.

O sucesso de Vozinha na Copa

Nascido Josimar José Évora Dias, o atleta completou 40 anos no dia 3 de junho. Seu primeiro nome é uma homenagem direta ao ex-lateral Josimar, que defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 1986.

Com 90 partidas disputadas pela seleção de Cabo Verde, o goleiro é tido como uma das maiores referências do esporte em seu país.

No cenário internacional, o jogador teve papel central na inédita e histórica participação cabo-verdiana no Mundial de 2026, conseguindo segurar empates no tempo normal contra potências como Espanha e Argentina.

Por conta de suas atuações, foi escolhido em votação popular com 39,6% dos votos para integrar a seleção ideal do torneio.

Em clubes, sua carreira reúne passagens pelo futebol português, onde defendeu o Gil Vicente e mais recentemente o GD Chaves, além de uma jornada de cinco temporadas no AEL Limassol, do Chipre.

Agora, o destino do goleiro é a equipe mais vitoriosa do Chile. O Colo-Colo acumula 34 títulos do campeonato nacional e ostenta a conquista da Copa Libertadores de 1991. Atualmente, a equipe lidera a competição local.