Haaland vira fenômeno nas redes sociais ao responder fãs em vídeos virais

Com o fim da Copa do Mundo 2026, Erling Haaland encontrou uma nova forma de se aproximar dos torcedores. O atacante da Noruega e do Manchester City passou a comentar vídeos publicados no Instagram e rapidamente virou assunto nas redes sociais pela frequência com que aparece nas postagens dos fãs.

Os comentários costumam surgir em conteúdos que marcam o perfil do jogador e, muitas vezes, ajudam a aumentar ainda mais a repercussão das publicações.

Comentários de Haaland viralizam entre torcedores

Um dos casos de maior destaque envolveu um garoto que publicou vídeos durante seis dias consecutivos pedindo um comentário do atacante. A insistência deu resultado. Haaland, então, respondeu com bom humor: "Você pode parar agora."

Em outra postagem, uma criança aparecia treinando futebol debaixo de chuva enquanto marcava o perfil do norueguês. Desta vez, o atacante deixou uma mensagem de incentivo: "Não desista, garoto."

Jogador também entra na brincadeira com memes

As interações ainda foram além. Em outra publicação, um torcedor relembrou o momento em que tentou cumprimentar Haaland durante um evento, mas acabou errando o aperto de mão.

Na legenda, o fã dizia acreditar que receberia uma resposta justamente por causa da situação inusitada. O camisa 9 entrou na brincadeira e comentou: "Vamos lá!!"

Outro conteúdo transformou Haaland em um relógio, usando sua imagem como ponteiros. O atacante respondeu apenas com emojis de risada, o suficiente para impulsionar ainda mais a repercussão da postagem e divertir os internautas.

As aparições de Haaland nos comentários acumulam milhares de curtidas e deram origem a uma espécie de disputa entre os torcedores, que passaram a marcar o jogador em diferentes publicações na esperança de receber uma resposta.

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Memes Haaland

A onda de comentários no Instagram dá sequência ao sucesso que Haaland já havia conquistado durante a Copa do Mundo. Além dos gols pela Noruega, o atacante chamou atenção pelas publicações espontâneas no Snapchat, onde compartilhava selfies, filtros, respostas bem-humoradas a fãs e momentos do dia a dia, tornando-se um dos personagens mais comentados do torneio.

Entre as postagens que mais viralizaram, Haaland respondeu com ironia a perguntas dos seguidores e brincou até com um erro de grafia da palavra "Orlando", reagindo às críticas com humor.

A combinação entre o desempenho em campo e a personalidade descontraída nas redes ampliou ainda mais sua popularidade, que agora se estende aos comentários em publicações de fãs no Instagram.