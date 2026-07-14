Noruega transforma eliminação na Copa em festa com mais de 100 mil pessoas; veja fotos

A campanha da Noruega na Copa do Mundo terminou nas quartas de final, após perder por 2 a 1 para a Inglaterra no último sábado, 11, mas o retorno para casa teve clima de título. Mais de 100 mil torcedores ocuparam as ruas de Oslo para receber a seleção, em uma celebração que entrou para a história do esporte no país.

Capital tomada pelos torcedores

A equipe desembarcou sob uma tradicional saudação com jatos d'água antes de iniciar o desfile pela capital. A Praça do Palácio Real ficou completamente lotada, enquanto milhares de pessoas seguiram pelo Karl Johans gate para acompanhar a passagem dos jogadores.

Antes de encontrar os torcedores, a delegação participou de uma recepção com o rei Harald V. O encontro reforçou o peso da campanha, a maior já realizada pela seleção norueguesa em Copas do Mundo.

“A trajetória da seleção norueguesa este ano superou todas as minhas expectativas. Acredito que todos na Noruega deveriam homenagear a seleção nacional, que fez um trabalho incrível durante toda esta Copa”, disse o norueguês Nicolai Sivesind, que viajou a Oslo para receber o time, ao jornal britânico The Guardian.

Torcedores lotam as ruas de Oslo, na Noruega, para receber a seleção eliminada da Copa do Mundo (Reidar TEIGEN/AFP)

O último 'Viking Row'

O ponto alto da festa aconteceu nos degraus do Palácio Real. Jogadores, integrantes da família real e milhares de torcedores participaram de mais uma edição do tradicional "Viking Row", a coreografia que virou símbolo da seleção durante o torneio.

O príncipe herdeiro Haakon comandou o ritual tocando tambor diante da multidão. O atacante Erling Haaland ficou fora desse momento porque precisou deixar a celebração para cumprir compromissos de viagem após o atraso no voo da delegação, explicou o técnico Ståle Solbakken.

Time da Noruega fazendo a última "remada viking" junto à Família Real e aos torcedores noruegueses em Oslo, na Noruega (TROND REIDAR TEIGEN/AFP)

Festa pelas ruas de Oslo

O desfile em ônibus aberto percorreu o centro da cidade em ritmo de comemoração. A enorme quantidade de pessoas reduziu o avanço do veículo em diversos momentos, enquanto a escolta policial abria caminho entre os torcedores.

Ruas de Oslo, na Noruega, dominadas por torcedores que foram às ruas para receber a Seleção Norueguesa. (Rodrigo Freitas/AFP)

Horas após o início do desfile, o trajeto de 1,3 quilômetro terminou na Praça da Prefeitura, onde dezenas de milhares de torcedores aguardavam a chegada da seleção.

O capitão Martin Ødegaard resumiu o sentimento da equipe ao falar à emissora norueguesa NRK. "Acho que ninguém imaginava isso. O apoio que recebemos nos Estados Unidos e aqui na Noruega superou todas as expectativas. Foi incrível ver tudo isso."

Depois de alcançar as quartas de final pela primeira vez em décadas, a seleção encerrou sua participação cercada pelo carinho da torcida. Em Oslo, o apito final deu lugar a uma celebração que reforçou a conexão entre equipe e país e consolidou uma geração que recolocou a Noruega entre os protagonistas do futebol mundial.