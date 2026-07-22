Por que Enzo Fernández foi eleito o último vilão da Copa de 2026

A história da Argentina na Copa do Mundo de 2026 foi marcada por viradas históricas e muita entrega de seus jogadores até a final. Porém, na decisão do torneio, o roteiro foi diferente, e os argentinos foram dominados pela Espanha e acabaram derrotados.

Enzo Fernández foi um dos grandes personagens da campanha. O meio-campista argentino brilhou nas classificações heroicas contra Egito e Inglaterra, marcou gols nas duas partidas e foi decisivo para as viradas que ajudaram os sul-americanos a avançar no Mundial.

Na final, ele novamente surgiu como um dos protagonistas, porém, desta vez, para o lado negativo. Em um duelo em que a Argentina enfrentava grandes dificuldades e sequer conseguia finalizar no gol adversário, Enzo apareceu na reta final do segundo tempo, com uma forte entrada em Pau Cubarsí, zagueiro espanhol, e recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso.

O volante deixou a seleção argentina com um jogador a menos, com toda a prorrogação pela frente, em um duelo em que a Espanha dominava com tranquilidade. Assim, o The Wall Street Journal elegeu o jogador como o último grande vilão da Copa do Mundo de 2026.

"No espaço de apenas uma semana, o meio-campista Enzo Fernández conseguiu o feito excepcional de, simultaneamente, indispor-se com milhões de pessoas ao redor do mundo, inclusive as de seu próprio país. Ele prejudicou fatalmente sua equipe ao ser expulso na final da Copa do Mundo. Irritou seu clube ao tentar sair. E, o que é pior de tudo, decepcionou Lionel Messi", escreveu o jornal.

Chelsea irritado

Poucos meses antes da Copa do Mundo, Enzo Fernández foi afastado do Chelsea por duas partidas depois que ele expressou publicamente dúvidas sobre seu futuro no clube. Ele foi associado a uma possível transferência para o Real Madrid.

O meio-campista chegou a afirmar que gostaria de morar em Madri, capital da Espanha. A declaração não caiu bem no Chelsea e gerou o afastamento. A punição aconteceu em abril e o argentino terminou a temporada europeia atuando normalmente pelo time inglês.