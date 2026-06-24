Além do futebol: como vive a Escócia, próxima adversária do Brasil na Copa

A Escócia mantém uma forte identidade preservada por símbolos como o kilt (vestimenta tradicional típica), a gaita de foles e os Jogos das Terras Altas.
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 13h39.
Última atualização em 24 de junho de 2026 às 23h43.
Adversária do Brasil nesta quarta-feira (24) na Copa do Mundo 2026, a Escócia é uma das quatro nações que compõem o Reino Unido, ao lado de Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Embora tenha governo e Parlamento próprios desde 1999, o País não é independente e continua subordinado ao Parlamento Britânico em áreas estratégicas como defesa, política externa, comércio internacional, política monetária e parte da tributação.
Após um referendo em 1997, a Escócia criou seu próprio Parlamento em Edimburgo, assumindo o controle de áreas como saúde, educação e meio ambiente. Em maio de 2026, o debate sobre a independência do Reino Unido ganhou força com o crescimento de partidos separatistas, como o Partido Nacional Escocês na Escócia e no País de Gales. Contudo, por decisão da Suprema Corte, a realização de um novo referendo ainda depende da autorização do governo central em Londres.
Essa divisão política é vista com ceticismo por Stuart Duncan, escocês que morou no Brasil (onde chegou no Carnaval de 1983) e hoje reside em Elie-Fife, na Escócia.
“O Partido Nacional Escocês tem maioria no parlamento, mas teme propor um novo referendo e ser rejeitado. A independência seria um desastre, pois a Escócia depende totalmente do Reino Unido, com 90% de sua economia atrelada à Inglaterra. Embora 30% da população apoie a separação por não entender as consequências; muita gente acha que a Escócia sendo independente pode voltar a fazer parte da União Europeia, mas o País não cumpre os requisitos econômicos e enfrentaria países como a Espanha, que teme que regiões como o País Basco e a Catalunha tentem fazer o mesmo", afirma Stuart.
Economia moderna
A economia escocesa representa cerca de 5% das exportações do Reino Unido e possui um dos maiores produto interno bruto per capita do País, ficando atrás apenas de Londres e da região leste da Inglaterra. O modelo econômico passou por profundas transformações nas últimas décadas, reduzindo a dependência das tradicionais indústrias pesadas, como mineração de carvão, siderurgia e construção naval.
Atualmente, o setor de serviços é o principal motor econômico, com destaque para atividades financeiras, tecnologia, comércio e turismo. Edimburgo consolidou-se como um dos mais importantes centros financeiros do Reino Unido, enquanto Glasgow mantém papel relevante nos setores industrial e de serviços. A matriz econômica também se destaca pela histórica exploração de petróleo e gás no Mar do Norte (com polo em Aberdeen), por fortes investimentos em energias renováveis e pela relevância de setores tradicionais, como a agropecuária, a pesca e a exportação global de whisky.
Identidade nacional preservada
Mesmo integrada ao Reino Unido há mais de três séculos, a Escócia mantém uma forte identidade preservada por símbolos como o kilt (vestimenta tradicional típica), a gaita de foles, os Jogos das Terras Altas, e eventos de projeção global, como o Festival de Edimburgo. Essa autonomia cultural também se reflete em suas instituições: o País possui um sistema educacional independente e secular, composto por universidades históricas, como Edimburgo, Glasgow, Aberdeen e St. Andrews, além de um sistema de saúde (National Health Service - NHS) gerido pelo próprio governo escocês.
"Realmente a Escócia tem uma cultura separada de Inglaterra e um orgulho difícil de replicar. Muitos tradições: roupa diferente como Kilt e tartan, bebidas como whisky e iron brew. Apesar da pequena população (5 milhões versus 60 milhões da Inglaterra), possui muita história, lendas (monstro do Lago Ness), comida diferente (Haggis), e muitas, muitas invenções, fazem nos escoceses um orgulho de ser escocês”, comenta Stuart Duncan.
Para ele, esse sentimento se apoia também no legado de inovação do Iluminismo Escocês, período pós-1707 detalhado pelo autor Arthur Herman. "O povo escocês contribuiu de forma desproporcional para o avanço da ciência, tecnologia e medicina no mundo moderno, apesar da nossa pequena população. É justamente essa crença na nossa capacidade que alimenta o pensamento de que seríamos melhores como um país autônomo, mas a realidade prática é muito diferente", avalia.
Brasil x Escócia
Dentro de campo, Brasil e Escócia se enfrentam nesta quarta-feira, 24 de junho, às 19h. O duelo coloca frente a frente uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial e uma equipe que representa uma nação de forte identidade própria, marcada por um cenário político singular, economia diversificada e um debate permanente sobre seu futuro dentro do Reino Unido.