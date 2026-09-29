Esporte

Brasil goleia Austrália em jogo de viradas; veja quem fez os gols

Segundo amistoso da Data Fifa marca a primeira vitória da seleção brasileira após a Copa do Mundo

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 09h09.

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O Brasil venceu a Austrália por 4 a 2 nesta terça-feira, 29, em Brisbane, no segundo amistoso entre as seleções nesta Data Fifa. Vanderson, Raphinha, Bruno Guimarães e Vini Jr. marcaram os gols brasileiros.

A Seleção abriu o placar logo no início da partida, mas a virada dos australianos veio ainda no primeiro tempo. A equipe de Carlo Ancelotti buscou o empate antes do intervalo e voltou à frente na segunda etapa.

Os gols de Brasil x Austrália

O Brasil saiu na frente aos dois minutos. Rayan recebeu pela direita, encontrou Gabriel Bontempo, que rolou para Vanderson finalizar de primeira, da entrada da área, e acertar o ângulo do goleiro Patrick Beach.

A Austrália empatou aos 29 minutos. Após cobrança de escanteio, Rayan desviou a bola de cabeça e Alessandro Circati aproveitou a sobra para marcar. O gol chegou a ser anulado por impedimento, mas foi confirmado após revisão da arbitragem.

A virada australiana veio quatro minutos depois. Após erro do Brasil na saída de bola, a equipe da casa recuperou a posse e Connor Metcalfe recebeu com espaço para acertar um chute de fora da área.

O Brasil empatou ainda no primeiro tempo. Danilo foi derrubado dentro da área e, após revisão do VAR, a arbitragem marcou pênalti. Raphinha cobrou no canto esquerdo de Beach e deixou tudo igual aos 44 minutos.

Na segunda etapa, o Brasil voltou a ficar na frente aos 23 minutos. Danilo lançou Vini Jr. pela esquerda, que avançou e encontrou Endrick dentro da área. O atacante rolou para trás e Bruno Guimarães apareceu para finalizar na pequena área.

Aos 34 minutos, Vini Jr. ampliou a vantagem brasileira em cobrança de pênalti. O atacante bateu no canto direito de Beach, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o quarto gol da Seleção.

Raphinha deixa o jogo com desconforto

Raphinha foi substituído no intervalo após sentir um desconforto na coxa direita. Endrick entrou no lugar do atacante, que havia marcado o gol de empate do Brasil no primeiro tempo.

Com a saída de Raphinha, Bruno Guimarães assumiu a braçadeira de capitão.

Brasil tenta resposta após empate no primeiro amistoso

O duelo desta terça-feira é o segundo entre Brasil e Austrália nesta Data Fifa. As seleções haviam empatado por 1 a 1 na sexta-feira, 25, em Townsville.

Na primeira partida, a Austrália saiu na frente aos 22 minutos do segundo tempo, com um golaço de falta de Nestory Irankunda. O Brasil evitou a derrota no último lance, quando Rayan marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Raphinha.

Os dois amistosos fazem parte do início do trabalho de Carlo Ancelotti após a Copa do Mundo de 2026. A sequência também serve para o treinador observar jogadores mais jovens e testar diferentes formações para o próximo ciclo da Seleção.

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