Quem é Vanderson, autor do primeiro gol do Brasil contra a Austrália?

RESUMO ＋ O lateral-direito Vanderson marcou nesta terça-feira, 29, o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália, no Suncorp Stadium, em Brisbane. O jogador do clube francês Monaco, revelado pelo Grêmio, abriu o placar aos dois minutos e havia sido convocado por Carlo Ancelotti após o corte de Wesley por lesão.

Vanderson marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália nesta terça-feira, 29. O lateral-direito do Monaco abriu o placar aos dois minutos de jogo, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Vanderson de Oliveira Campos tem 25 anos, nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso, e foi revelado pelo Grêmio. Ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti após o corte de Wesley, da Roma, por lesão.

Como começou a carreira de Vanderson?

Vanderson começou a jogar futebol aos 12 anos, na escolinha Vila Aurora, em Rondonópolis. Após o encerramento do projeto, passou por testes em outros clubes até ser aprovado pelo Rio Branco-SP.

Ele chegou ao Rio Branco como meia, mas passou a atuar na lateral-direita durante o Campeonato Paulista Sub-17 de 2018. Suas atuações chamaram a atenção de um observador das categorias de base do Grêmio, clube no qual também foi aprovado em testes.

Quando Vanderson jogou pelo Grêmio?

Depois de passar pelas categorias de base, Vanderson estreou no time profissional do Grêmio em 27 de dezembro de 2020. A promoção ocorreu em meio a lesões no elenco principal.

Segundo o Lance!, entre 2020 e 2021, disputou 59 partidas pelo clube gaúcho, com cinco gols e quatro assistências. Em 2021, firmou-se na equipe, apesar da campanha que terminou com o rebaixamento do Grêmio à Série B.

Em qual clube Vanderson joga?

Vanderson deixou o Grêmio em 2021 para jogar no Monaco, da França. O clube pagou cerca de 11 milhões de euros pela transferência, valor equivalente a aproximadamente R$ 70 milhões na época.

No time francês, o lateral conquistou espaço entre os titulares. Segundo a Rádio Itatiaia, ele acumula 155 jogos, oito gols e 16 assistências pelo Monaco.