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Quem é Vanderson, autor do primeiro gol do Brasil contra a Austrália?

Lateral-direito de 25 anos foi revelado pelo Grêmio, joga no Monaco e entrou na convocação após o corte de Wesley, da Roma, por lesão

Vanderson: lateral-direito de 25 anos joga pelo Monaco, da França (Rafael Ribeiro/CBF)

Vanderson: lateral-direito de 25 anos joga pelo Monaco, da França (Rafael Ribeiro/CBF)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h03.

Última atualização em 29 de setembro de 2026 às 08h07.

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O lateral-direito Vanderson marcou nesta terça-feira, 29, o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália, no Suncorp Stadium, em Brisbane. O jogador do clube francês Monaco, revelado pelo Grêmio, abriu o placar aos dois minutos e havia sido convocado por Carlo Ancelotti após o corte de Wesley por lesão.

Vanderson marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália nesta terça-feira, 29. O lateral-direito do Monaco abriu o placar aos dois minutos de jogo, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Vanderson de Oliveira Campos tem 25 anos, nasceu em Rondonópolis, no Mato Grosso, e foi revelado pelo Grêmio. Ele foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti após o corte de Wesley, da Roma, por lesão.

Como começou a carreira de Vanderson?

Vanderson começou a jogar futebol aos 12 anos, na escolinha Vila Aurora, em Rondonópolis. Após o encerramento do projeto, passou por testes em outros clubes até ser aprovado pelo Rio Branco-SP.

Ele chegou ao Rio Branco como meia, mas passou a atuar na lateral-direita durante o Campeonato Paulista Sub-17 de 2018. Suas atuações chamaram a atenção de um observador das categorias de base do Grêmio, clube no qual também foi aprovado em testes.

Quando Vanderson jogou pelo Grêmio?

Depois de passar pelas categorias de base, Vanderson estreou no time profissional do Grêmio em 27 de dezembro de 2020. A promoção ocorreu em meio a lesões no elenco principal.

Segundo o Lance!, entre 2020 e 2021, disputou 59 partidas pelo clube gaúcho, com cinco gols e quatro assistências. Em 2021, firmou-se na equipe, apesar da campanha que terminou com o rebaixamento do Grêmio à Série B.

Em qual clube Vanderson joga?

Vanderson deixou o Grêmio em 2021 para jogar no Monaco, da França. O clube pagou cerca de 11 milhões de euros pela transferência, valor equivalente a aproximadamente R$ 70 milhões na época.

No time francês, o lateral conquistou espaço entre os titulares. Segundo a Rádio Itatiaia, ele acumula 155 jogos, oito gols e 16 assistências pelo Monaco.

'Perguntas frequentes'

Quem marcou o primeiro gol do Brasil contra a Austrália? ＋

Vanderson marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira no amistoso contra a Austrália nesta terça-feira, 29. O lateral-direito abriu o placar aos dois minutos de jogo, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Quem é Vanderson, jogador da Seleção Brasileira? ＋

Vanderson de Oliveira Campos é um lateral-direito de 25 anos, nascido em Rondonópolis, no Mato Grosso. Revelado pelo Grêmio, ele atua pelo Monaco, da França.

Por que Vanderson foi convocado por Carlo Ancelotti? ＋

Vanderson foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti após o corte de Wesley, jogador da Roma, por lesão.

Como Vanderson começou a carreira no futebol? ＋

Vanderson começou a jogar aos 12 anos na escolinha Vila Aurora, em Rondonópolis, e depois foi aprovado pelo Rio Branco-SP. Inicialmente meia, passou a atuar como lateral-direito no Campeonato Paulista Sub-17 de 2018 antes de chegar às categorias de base do Grêmio.

Quantos jogos Vanderson disputou pelo Grêmio? ＋

Vanderson disputou 59 partidas pelo Grêmio entre 2020 e 2021, com cinco gols e quatro assistências. Ele estreou no time profissional em 27 de dezembro de 2020 e firmou-se na equipe em 2021.

Quanto o Monaco pagou por Vanderson? ＋

O Monaco pagou cerca de 11 milhões de euros por Vanderson em 2021, valor equivalente a aproximadamente R$ 70 milhões na época. Segundo os números informados, o lateral acumula 155 jogos, oito gols e 16 assistências pelo clube francês.

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