Igor Thiago: trajetória do novo centroavante da Seleção até a Copa

Igor Thiago: centrovante chega discretamente à Seleção, mas pode ser importante ( Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Colaboradora
Publicado em 12 de junho de 2026 às 17h52.
Igor Thiago tem sido a novidade na equipe da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O jogador já deixou a sua marca vestindo a Amarelinha com dois gols, um contra a Croácia e o outro marcado contra o Panamá.
O jogador que nasceu em Gama, no Distrito Federal e atua como centroavante de origem, chamou a atenção do Brentford, equipe da Inglaterra, clube que defende desde 2024.
O centroavante de 24 anos atuou no Verê FC, mas fez as categorias de base no Cruzeiro.
Em 2020, o centroavante estreou pelo profissional do Cruzeiro e, no ano seguinte, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Na primeira temporada pelo time búlgaro, Igor Thiago atuou em apenas dois jogos e marcou um gol. Já em 2022, ganhou espaço e somou 20 gols e sete assistências em 53 partidas.
Não à toa, seu desempenho chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, e ele foi negociado em 2023. Pelo time belga, ele tem os melhores números de toda sua carreira até aqui: são 29 gols e seis assistências distribuídas em 55 jogos.