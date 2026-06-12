Igor Thiago: trajetória do novo centroavante da Seleção até a Copa

Igor Thiago tem sido a novidade na equipe da Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O jogador já deixou a sua marca vestindo a Amarelinha com dois gols, um contra a Croácia e o outro marcado contra o Panamá.

Qual clube de Igor Thiago?

O jogador que nasceu em Gama, no Distrito Federal e atua como centroavante de origem, chamou a atenção do Brentford, equipe da Inglaterra, clube que defende desde 2024.

Times de Igor Thiago, novo centroavante da Seleção Brasileira

O centroavante de 24 anos atuou no Verê FC, mas fez as categorias de base no Cruzeiro.

Em 2020, o centroavante estreou pelo profissional do Cruzeiro e, no ano seguinte, foi negociado com o Ludogorets, da Bulgária. Na primeira temporada pelo time búlgaro, Igor Thiago atuou em apenas dois jogos e marcou um gol. Já em 2022, ganhou espaço e somou 20 gols e sete assistências em 53 partidas.

Centroavante foi o vice- artilheiro da Premier League

Não à toa, seu desempenho chamou a atenção do Club Brugge, da Bélgica, e ele foi negociado em 2023. Pelo time belga, ele tem os melhores números de toda sua carreira até aqui: são 29 gols e seis assistências distribuídas em 55 jogos.