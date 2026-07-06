Henderson está fora da Copa? Jogador se machuca em comemoração da vitória da Inglaterra

A classificação da Inglaterra para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou com uma preocupação inesperada. O volante Jordan Henderson precisou ser levado ao hospital após sofrer uma lesão no pulso durante a comemoração da vitória por 3 a 2 sobre o México, pelas oitavas de final.

O experiente meio-campista, que ficou no banco de reservas durante a partida, caiu sobre uma placa de publicidade enquanto os jogadores ingleses celebravam a classificação com a torcida no Estádio Azteca, na Cidade do México.

Logo após o acidente, integrantes da equipe médica correram para atendê-lo. Henderson recebeu oxigênio ainda no gramado e deixou o campo de maca antes de ser encaminhado ao hospital.

O técnico Thomas Tuchel confirmou a gravidade da situação após a partida. "Jordan machucou o pulso. Parece uma lesão muito séria. Não combina com uma noite como essa que ele não esteja conosco. O médico me disse que ele está no hospital."

O treinador também informou que Henderson não retornaria com a delegação inglesa e permaneceria acompanhado por um integrante da comissão técnica.

O meia Jude Bellingham, autor de dois dos três gols inglês na partida, também comentou o incidente, mas evitou dar detalhes sobre o estado de saúde do companheiro. "Ele está com um problema, mas nossa equipe médica tem tudo sob controle. É melhor não dar muitos detalhes porque eu não sei exatamente o que aconteceu. Todo mundo estava lá para apoiá-lo."

Henderson pode desfalcar a Inglaterra

A lesão coloca em dúvida a participação de Henderson no restante da Copa do Mundo. Aos 36 anos, o volante fez apenas uma breve participação no torneio, entrando nos minutos finais da vitória sobre o Panamá, ainda na fase de grupos.

Caso seja confirmado o afastamento, Henderson se juntará ao lateral Reece James, que já está fora por causa de uma lesão muscular.

Além disso, a Inglaterra também terá outro problema para as quartas de final. O zagueiro Jarell Quansah está suspenso após ser expulso na vitória sobre o México.

A seleção inglesa enfrenta a Noruega nas quartas de final da Copa do Mundo, no próximo sábado.