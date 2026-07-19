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Fase de grupos copa 2026

Com título da Espanha, Europa amplia domínio na Copa do Mundo; veja ranking

Apesar da expansão global do futebol, nenhuma seleção da África, Ásia, América do Norte ou Oceania conseguiu levantar a taça

Rodri levanta a taça da Copa do Mundo de 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

Rodri levanta a taça da Copa do Mundo de 2026 (FRANCK FIFE / AFP)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 19 de julho de 2026 às 21h51.

A conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026 ampliou a vantagem europeia sobre a América do Sul na história dos Mundiais.

Com o título, o continente passou a somar 13 troféus, contra 10 dos sul-americanos.

Entre os europeus, a Alemanha e a Itália lideram com quatro conquistas cada. França e Espanha aparecem com dois títulos, enquanto a Inglaterra completa a lista com uma taça. Do lado sul-americano, o Brasil acumula cinco campeonatos, seguido pela Argentina, com três, e pelo Uruguai, com dois.

Ranking mudou de lado

Durante boa parte do século XX, as seleções da América do Sul estiveram à frente nessa disputa. O cenário mudou ao longo do século XXI, período em que os representantes europeus assumiram a liderança e construíram a maior diferença já registrada entre os continentes.

Apesar da expansão global do futebol, nenhuma seleção da África, Ásia, América do Norte ou Oceania conseguiu levantar a taça. Assim, as 23 edições do torneio seguem tendo campeões exclusivamente da Europa e da América do Sul.

Europa — 13 títulos

  • Itália (4): 1934, 1938, 1982, 2006
  • Alemanha (4): 1954, 1974, 1990, 2014
  • França (2): 1998, 2018
  • Espanha (2): 2010, 2026
  • Inglaterra (1): 1966

América do Sul — 10 títulos

  • Brasil (5): 1958, 1962, 1970, 1994, 2002
  • Argentina (3): 1978, 1986, 2022
  • Uruguai (2): 1930, 1950
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