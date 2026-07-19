Com título da Espanha, Europa amplia domínio na Copa do Mundo; veja ranking

Entre os europeus, a Alemanha e a Itália lideram com quatro conquistas cada. França e Espanha aparecem com dois títulos, enquanto a Inglaterra completa a lista com uma taça. Do lado sul-americano, o Brasil acumula cinco campeonatos, seguido pela Argentina, com três, e pelo Uruguai, com dois.

Ranking mudou de lado

Durante boa parte do século XX, as seleções da América do Sul estiveram à frente nessa disputa. O cenário mudou ao longo do século XXI, período em que os representantes europeus assumiram a liderança e construíram a maior diferença já registrada entre os continentes.

Apesar da expansão global do futebol, nenhuma seleção da África, Ásia, América do Norte ou Oceania conseguiu levantar a taça. Assim, as 23 edições do torneio seguem tendo campeões exclusivamente da Europa e da América do Sul.