Rodri já é um dos maiores da história? Jornal norte-americano levanta a discussão

O título da Espanha na Copa do Mundo de 2026 recolocou Rodri no centro das atenções do futebol mundial. Principal referência da seleção campeã, o meio-campista foi eleito o melhor jogador do Mundial.

A premiação coroou uma campanha em que ele voltou a ser decisivo tanto pelo desempenho dentro de campo quanto pela liderança exercida como capitão. A atuação do espanhol fez o jornal The Athletic levantar uma discussão: Rodri já pode ser considerado um dos maiores jogadores da história do futebol?

A publicação levantou a discussão: "Será que chegou a hora de começarmos a falar de Rodri como um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos?"

Conquistas

O argumento se apoia na sequência de títulos conquistados pelo volante nos últimos anos. Em apenas três temporadas, Rodri levantou a Copa do Mundo, a Eurocopa, a Liga dos Campeões, conquistou a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo e, agora, também recebeu a Bola de Ouro da Copa do Mundo de 2026 como principal destaque da competição.

O currículo do espanhol também conta com quatro títulos da Premier League, cinco copas nacionais, um Mundial de Clubes, com o Manchester City, duas Supercopas da Uefa, uma pelo City e outra pelo Atlético de Madrid, além da conquista da Liga das Nações com a seleção espanhola.

Segundo o The Athletic, Rodri foi o grande motor da Espanha durante toda a Copa do Mundo. "O coração pulsante e preciso daquela que foi, sem dúvida, a melhor equipe da competição. Ele ditava o ritmo, fazia passes perfeitos e incisivos e desarmava os adversários", descreveu o veículo.

O desempenho ganha ainda mais relevância pelo contexto vivido pelo jogador. Em setembro de 2024, o meio-campista sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito e passou praticamente dois anos longe de seu melhor nível, entre o período de recuperação e a retomada do ritmo de jogo.

Mesmo após um longo processo de recuperação, o volante voltou em alto nível e liderou a Espanha até o bicampeonato mundial.

Outro ponto destacado pelo jornal foi a conquista da Bola de Ouro de 2024. O prêmio gerou debates na época por Rodri superar Vinicius Junior, então principal candidato ao troféu. Ainda assim, a conquista reforçou o peso histórico do espanhol, já que poucos jogadores que atuam fora do setor ofensivo conseguem vencer a principal premiação individual do futebol.

A combinação entre títulos coletivos, protagonismo, regularidade e influência em equipes vencedoras faz crescer o debate sobre o lugar do volante na história do esporte. Aos 30 anos, o volante ainda tem tempo para ampliar um currículo que já figura entre os mais vitoriosos do futebol moderno.