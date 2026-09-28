Esporte

Brasil x Austrália: onde assistir, possível escalações e horários

Após o empate em 1 a 1 no primeiro confronto, o técnico Carlo Ancelotti prepara mudanças na equipe titular, com transmissões ao vivo pela TV Globo, SporTV e YouTube.

Seleção teve rendimento abaixo do esperado contra a Austrália, no primeiro amistoso entre as seleções. (Roberto Schmidt/AFP) (Roberto Schmidt/AFP)

Seleção teve rendimento abaixo do esperado contra a Austrália, no primeiro amistoso entre as seleções. (Roberto Schmidt/AFP) (Roberto Schmidt/AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15h28.

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RESUMO | A Seleção Brasileira enfrenta a Austrália nesta terça-feira, 29, às 7h (horário de Brasília), no Suncorp Stadium, em Brisbane, no segundo amistoso da Data FIFA pelo novo ciclo preparatório.

A Seleção Brasileira entra em campo nesta terça-feira, 29, às 7h (de horário de Brasília), para enfrentar a Austrália no Suncorp Stadium, em Brisbane. A partida encerra a série de dois amistosos disputados na Oceania durante a Data FIFA de setembro de 2026 - a Seleção ainda enfrenta a Índia no dia 3 de outubro. O confronto marca o segundo compromisso oficial da equipe sob o comando da comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti no planejamento de longo prazo que antecede o Mundial de 2030.

No primeiro encontro entre as seleções, realizado na última sexta-feira em Townsville, o placar terminou empatado em 1 a 1. Os australianos abriram o marcador na segunda etapa com um gol de falta anotado por Irankunda, enquanto o atacante Rayan garantiu a igualdade para os visitantes ao marcar de cabeça nos acréscimos do segundo tempo, após cobrança de escanteio de Raphinha.

Para o duelo em Brisbane, a comissão técnica brasileira programa alterações na formação inicial para observar diferentes opções no plantel. O goleiro Otávio deve ganhar oportunidade na equipe titular no lugar de Hugo Souza, enquanto o setor ofensivo tende a contar com modificações na distribuição dos jogadores em campo. O amistoso serve como teste para avaliar o nível de entrosamento do grupo em fase de renovação.

Mudanças na escalação e novidades no time titular

Para o confronto desta terça-feira, a expectativa é de que o técnico Carlo Ancelotti promova rotações na equipe inicial em relação ao jogo anterior. Entre as principais novidades cotadas para o onze inicial está a entrada do goleiro Otávio, que deve fazer sua estreia como titular na vaga de Hugo Souza.

No setor ofensivo, o jovem Rayan ganha força para assumir a titularidade no lugar de Endrick, reposicionando Raphinha para atuar mais centralizado como referência de ataque. Outros nomes como Mauro Júnior, Vanderson, o volante Jair, o zagueiro Gabriel Magalhães e Bontempo também aparecem cotados para integrar a formação de início.

Onde assistir a Austrália x Brasil

Os torcedores que desejam acompanhar todos os detalhes do segundo amistoso entre australianos e brasileiros contarão com ampla cobertura multiplataforma na televisão e na internet:

  • Televisão aberta: TV Globo
  • Televisão fechada: SporTV
  • Streaming: Ge TV (via YouTube)

O primeiro amistoso: como foi o empate do Brasil contra a Austrália em Townsville

O confronto de ida da série de amistosos na Oceania, disputado no Queensland Country Bank Stadium em Townsville, marcou o pontapé inicial da Seleção Brasileira no novo ciclo de preparação visando à Copa do Mundo de 2030 sob o comando do técnico Carlo Ancelotti. A partida exigiu adaptação da equipe nacional diante de uma Austrália que buscou controlar as ações ofensivas na etapa inicial. Aos poucos, o Brasil ajustou a marcação, impôs seu ritmo e passou a criar perigo, chegando a balançar as redes com Estêvão ainda no primeiro tempo, lance posteriormente anulado pela arbitragem de vídeo devido a uma falta marcada na origem da jogada.

No segundo tempo, a intensidade brasileira se manteve, com novas chances criadas por Vini Jr. e Raphinha, mas foi a seleção da casa que conseguiu inaugurar o marcador aos 22 minutos, quando Irankunda cobrou falta com precisão para abrir o placar para os australianos. Em desvantagem, a comissão técnica brasileira promoveu alterações promovendo a entrada de nomes como Pedro, Samuel Lino, Mauro Júnior, Jair Cunha e Rayan. A estratégia deu resultado imediato na reta final: já nos acréscimos, após cobrança de escanteio executada por Raphinha, o atacante Rayan subiu bem para testar firme para o fundo das redes, garantindo o empate em 1 a 1 e salvando o Brasil da derrota no apagar das luzes.

Quando será o jogo entre Austrália e Brasil?

A partida ocorre nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026.

Qual é o horário da partida?

O confronto tem início programado para as 7h (horário de Brasília).

Onde será disputado o amistoso?

O jogo será realizado no Suncorp Stadium, na cidade de Brisbane, na Austrália.

Como foi o primeiro jogo entre as seleções?

O primeiro amistoso, disputado na última sexta-feira, 25, terminou empatado em 1 a 1, com gols de Irankunda para os australianos e Rayan para o Brasil.

Onde assistir à partida?

A transmissão será feita pela TV Globo, SporTV e pelo canal Ge TV no YouTube.

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