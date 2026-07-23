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Fase de grupos copa 2026

Karim Adeyemi deixa Borussia Dortmund e acerta com Barcelona

O atacante, de 24 anos, assinou com o time espanhol até junho de 2031, após quatro temporadas no Dortmund

Karim Adeyemi: o jogador assinou com o Barcelona até junho de 2031 (Reprodução/X/@fcbarcelona_br)

Karim Adeyemi: o jogador assinou com o Barcelona até junho de 2031 (Reprodução/X/@fcbarcelona_br)

Alan Favaron
Alan Favaron

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Publicado em 23 de julho de 2026 às 13h03.

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O Barcelona oficializou a contratação do atacante Karim Adeyemi, que estava no Borussia Dortmund. O alemão de 24 anos deixa o clube alemão após quatro temporadas e assina um contrato com o time catalão até junho de 2031.

Adeyemi chega ao Camp Nou após disputar 146 partidas pelo Borussia Dortmund, período em que marcou 36 gols e distribuiu 24 assistências. O atacante foi contratado pelo clube alemão em maio de 2022, após se destacar no Red Bull Salzburg, da Áustria.

Nascido em Munique, Adeyemi passou pelas categorias de base do Bayern de Munique e do Unterhaching. Aos 16 anos, mudou-se para a Áustria, onde atuou pelo Red Bull Salzburg e também defendeu o Liefering, por empréstimo, antes de retornar ao futebol alemão.

Pela seleção da Alemanha, o atacante integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022. Apesar da convocação, não entrou em campo durante o torneio, em que os alemães acabaram eliminados ainda na fase de grupos, terminando na terceira colocação do Grupo E, atrás de Japão e Espanha.

Reforço para o ataque

A chegada de Adeyemi acontece em um momento de reformulação no ataque do Barcelona. O clube perdeu duas peças importantes nesta janela de transferências. Robert Lewandowski deixou a equipe após o fim de seu contrato e acertou sua ida para o Chicago Fire, da MLS. Já Marcus Rashford retornou ao Manchester United após o encerramento do período de empréstimo.

Além de Karim Adeyemi, o Barcelona também reforçou o setor ofensivo com a contratação do inglês Anthony Gordon. O atacante, que defendia o Newcastle, disputou a Copa do Mundo de 2026 pela seleção da Inglaterra e passa a integrar o elenco do clube catalão para a nova temporada.

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