Pesquisa AtlasIntel: Tarcísio lidera com 13,2 pontos de vantagem e venceria no 1º turno

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera a disputa pela reeleição com 53,3% das intenções de voto, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 29.

O ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece na segunda colocação, com 40,1% da preferência do eleitorado paulista no cenário estimulado de primeiro turno.

Entre os demais nomes testados pelo instituto, o bloco de outros candidatos soma 1,8%. Os votos em branco e nulos representam 3,1%, enquanto 1,7% dos entrevistados afirmam não saber em quem votar.

Considerando apenas os votos válidos, o atual governador atinge 55,9% contra 42,2% do candidato petista.

O desempenho numérico do atual governador é impulsionado por recortes demográficos específicos. Entre os evangélicos, Tarcísio atinge 78,9% das intenções de voto, além de marcar 58,5% entre o eleitorado masculino e obter vantagem ampla no interior do estado.

Já Haddad encontra seus melhores desempenhos entre os eleitores agnósticos ou ateus (63,4%) e no eleitorado feminino, onde registra 49% contra 48,6% do candidato à reeleição, indicando uma competitividade acirrada no voto das mulheres.

Cenário de segundo turno consolida vantagem

Em uma eventual simulação de segundo turno entre os dois principais líderes políticos do estado, o cenário mantém a mesma dinâmica do primeiro. Tarcísio de Freitas atinge 54,9% de preferência, contra 42,1% de Fernando Haddad.

Neste recorte direto, os votos em branco ou nulo somam 3%, e apenas 0,1% dos eleitores se declaram indecisos. Os números evidenciam um cenário de alta cristalização de votos e polarização consolidada entre os eleitores paulistas a poucas semanas do pleito.

Gestão estadual mantém saldo positivo na aprovação

A administração de Tarcísio de Freitas no governo paulista é aprovada por 53% dos entrevistados, enquanto 39% desaprovam e 8% não souberam responder. Quando questionados sobre a avaliação geral, 46% consideram a gestão ótima ou boa, ante 32% que a classificam como ruim ou péssima.

No âmbito federal, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfrenta maior resistência no estado. Sua gestão é desaprovada por 56% dos paulistas e aprovada por 42%. A avaliação específica mostra que 54% enxergam o governo petista como ruim ou péssimo.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.833 eleitores entre 22 e 27 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Estadão e está registrado no TSE sob o protocolo SP-01486/2026.