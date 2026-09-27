Quando volta o Brasileirão? Confira o calendário de jogos atrasados e o retorno da Série A

Jogadores em disputa de bola durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)
Redator na Exame
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07h56.
RESUMO | O Campeonato Brasileiro retorna aos gramados no início de outubro de 2026, com a realização inicial de partidas atrasadas da 21ª rodada seguidas pelo início da 29ª rodada.
O Campeonato Brasileiro de Futebol chega a uma fase de intensa disputa. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.
A retomada da competição será marcada pelo cumprimento de compromissos pendentes antes da abertura oficial da nova jornada. É importante destacar que os primeiros jogos agendados para os dias 2 e 3 de outubro referem-se a partidas atrasadas da 21ª rodada, destacando os duelos entre São Paulo e Santos na sexta-feira, 2, e Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino no sábado, 3.
Logo em seguida, a tabela avança para a disputa da 29ª rodada, distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.
Após o período de pausas e ajustes no calendário, os clubes do Campeonato Brasileiro se preparam para retornar aos gramados e dar início à decisiva 29ª rodada da competição.
A programação oficial foi integralmente distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.
Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:
Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:
A competição retorna no início de outubro de 2026, com partidas agendadas a partir do dia 2.
São partidas atrasadas válidas pela 21ª rodada do campeonato.
São Paulo x Santos (2 de outubro) e Atlético-MG x Red Bull Bragantino (3 de outubro).
Os jogos da 29ª rodada serão disputados integralmente nos dias 7 e 8 de outubro de 2026.
A programação detalhada e a classificação atualizada podem ser acompanhadas nos canais oficiais de cobertura esportiva.