Esporte

Quando volta o Brasileirão? Confira o calendário de jogos atrasados e o retorno da Série A

Após o período de paralisação e ajustes no calendário, os clubes retomam a disputa do torneio nacional com confrontos cruciais espalhados entre os dias 2 e 8 de outubro.

Jogadores em disputa de bola durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Jogadores em disputa de bola durante partida válida pelo Campeonato Brasileiro. (Lucas Figueiredo/CBF/Flickr)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 07h56.

Priorizar nos meus resultados Google

RESUMO | O Campeonato Brasileiro retorna aos gramados no início de outubro de 2026, com a realização inicial de partidas atrasadas da 21ª rodada seguidas pelo início da 29ª rodada.

O Campeonato Brasileiro de Futebol chega a uma fase de intensa disputa. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.

A retomada da competição será marcada pelo cumprimento de compromissos pendentes antes da abertura oficial da nova jornada. É importante destacar que os primeiros jogos agendados para os dias 2 e 3 de outubro referem-se a partidas atrasadas da 21ª rodada, destacando os duelos entre São Paulo e Santos na sexta-feira, 2, e Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino no sábado, 3.

Logo em seguida, a tabela avança para a disputa da 29ª rodada, distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Quando todos os times voltam a jogar pelo Brasileirão: agenda detalhada da 29ª rodada

Após o período de pausas e ajustes no calendário, os clubes do Campeonato Brasileiro se preparam para retornar aos gramados e dar início à decisiva 29ª rodada da competição.

A programação oficial foi integralmente distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Confira abaixo a agenda completa dos jogos

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:

  • Red Bull Bragantino x Mirassol – 19h30
  • Clube do Remo x Grêmio – 19h30
  • Internacional x Corinthians – 19h30
  • Vitória x Chapecoense – 20h00
  • Botafogo x Vasco – 20h30
  • Cruzeiro x São Paulo – 21h30

Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:

  • Santos x Flamengo – 19h30
  • Athletico-PR x Atlético-MG – 20h00
  • Fluminense x Coritiba – 21h30
  • Palmeiras x Bahia – 21h30

Classificação atualizada do Brasileirão: como está a tabela da Série A

  1. Flamengo – 60 pontos
  2. Palmeiras – 57 pontos
  3. Athletico-PR – 49 pontos
  4. Fluminense – 48 pontos
  5. Bahia – 46 pontos
  6. Cruzeiro – 45 pontos
  7. Atlético-MG – 40 pontos
  8. Santos – 38 pontos
  9. Coritiba – 38 pontos
  10. Red Bull Bragantino – 36 pontos
  11. São Paulo – 36 pontos
  12. Botafogo – 35 pontos
  13. Vitória – 33 pontos
  14. Corinthians – 32 pontos
  15. Mirassol – 32 pontos
  16. Vasco da Gama – 31 pontos
  17. Grêmio – 29 pontos
  18. Internacional – 28 pontos
  19. Clube do Remo – 23 pontos
  20. Chapecoense – 18 pontos

Quando o Brasileirão volta a ter jogos?

A competição retorna no início de outubro de 2026, com partidas agendadas a partir do dia 2.

O que significam os jogos dos dias 2 e 3 de outubro?

São partidas atrasadas válidas pela 21ª rodada do campeonato.

Quais são os confrontos dos dias atrasados?

São Paulo x Santos (2 de outubro) e Atlético-MG x Red Bull Bragantino (3 de outubro).

Quando acontece a 29ª rodada?

Os jogos da 29ª rodada serão disputados integralmente nos dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Onde consultar a tabela completa?

A programação detalhada e a classificação atualizada podem ser acompanhadas nos canais oficiais de cobertura esportiva.

Acompanhe tudo sobre:EsportesFutebolBrasileirão

Mais de Esporte

NFL no Rio: horário e onde assistir a Cowboys x Ravens no Maracanã

2x1: São Paulo vence o Corinthians no primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino

Todos os clubes da Série A já tiveram vínculo com bets; veja o histórico

Mirassol, Cuiabá e mais: veja clubes sem patrocínio master de bets

Mais na Exame

Esporte

NFL no Rio: horário e onde assistir a Cowboys x Ravens no Maracanã

Inteligência Artificial

IA já entende vídeo e voz em tempo real; como isso muda a forma como as empresas atendem clientes

Exame IN

O rastro do dinheiro: quem fica com a liquidez no universo das PMEs brasileiras

Um conteúdo Bússola

Violência contra a mulher: 1 em cada 5 brasileiros já viu imagens íntimas geradas por IA