Quando volta o Brasileirão? Confira o calendário de jogos atrasados e o retorno da Série A

RESUMO | O Campeonato Brasileiro retorna aos gramados no início de outubro de 2026, com a realização inicial de partidas atrasadas da 21ª rodada seguidas pelo início da 29ª rodada.

O Campeonato Brasileiro de Futebol chega a uma fase de intensa disputa. A pausa momentânea no calendário permitiu que as comissões técnicas ajustassem peças e recuperassem atletas desgastados, preparando os plantéis para os confrontos cruciais que definirão os rumos da tabela de classificação.

A retomada da competição será marcada pelo cumprimento de compromissos pendentes antes da abertura oficial da nova jornada. É importante destacar que os primeiros jogos agendados para os dias 2 e 3 de outubro referem-se a partidas atrasadas da 21ª rodada, destacando os duelos entre São Paulo e Santos na sexta-feira, 2, e Atlético-MG contra o Red Bull Bragantino no sábado, 3.

Logo em seguida, a tabela avança para a disputa da 29ª rodada, distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Quando todos os times voltam a jogar pelo Brasileirão: agenda detalhada da 29ª rodada

Após o período de pausas e ajustes no calendário, os clubes do Campeonato Brasileiro se preparam para retornar aos gramados e dar início à decisiva 29ª rodada da competição.

A programação oficial foi integralmente distribuída entre os dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Confira abaixo a agenda completa dos jogos

Quarta-feira, 7 de outubro de 2026:

Red Bull Bragantino x Mirassol – 19h30

Clube do Remo x Grêmio – 19h30

Internacional x Corinthians – 19h30

Vitória x Chapecoense – 20h00

Botafogo x Vasco – 20h30

Cruzeiro x São Paulo – 21h30

Quinta-feira, 8 de outubro de 2026:

Santos x Flamengo – 19h30

Athletico-PR x Atlético-MG – 20h00

Fluminense x Coritiba – 21h30

Palmeiras x Bahia – 21h30

Classificação atualizada do Brasileirão: como está a tabela da Série A

Flamengo – 60 pontos Palmeiras – 57 pontos Athletico-PR – 49 pontos Fluminense – 48 pontos Bahia – 46 pontos Cruzeiro – 45 pontos Atlético-MG – 40 pontos Santos – 38 pontos Coritiba – 38 pontos Red Bull Bragantino – 36 pontos São Paulo – 36 pontos Botafogo – 35 pontos Vitória – 33 pontos Corinthians – 32 pontos Mirassol – 32 pontos Vasco da Gama – 31 pontos Grêmio – 29 pontos Internacional – 28 pontos Clube do Remo – 23 pontos Chapecoense – 18 pontos

Quando o Brasileirão volta a ter jogos?

A competição retorna no início de outubro de 2026, com partidas agendadas a partir do dia 2.

O que significam os jogos dos dias 2 e 3 de outubro?

São partidas atrasadas válidas pela 21ª rodada do campeonato.

Quais são os confrontos dos dias atrasados?

São Paulo x Santos (2 de outubro) e Atlético-MG x Red Bull Bragantino (3 de outubro).

Quando acontece a 29ª rodada?

Os jogos da 29ª rodada serão disputados integralmente nos dias 7 e 8 de outubro de 2026.

Onde consultar a tabela completa?

A programação detalhada e a classificação atualizada podem ser acompanhadas nos canais oficiais de cobertura esportiva.