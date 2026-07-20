‘Na Copa das Estrelas, uma equipe levou o troféu’, diz jornal sobre título da Espanha

A Espanha conquistou o título da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Argentina por 1 a 0, no domingo, 19, em decisão disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O gol do título foi marcado por Ferran Torres, já na prorrogação.

A seleção espanhola chegou à final da Copa do Mundo apresentando evolução durante o torneio. A equipe começou sendo questionada após empatar com Cabo Verde na estreia e foi evoluindo na competição, conquistando grandes vitórias, como as contra Portugal e França.

A Espanha era tida como uma das favoritas não por conta de uma grande estrela, por mais que contasse com Lamine Yamal em seu elenco, mas sim por seu conjunto e por ser uma equipe forte coletivamente.

E o forte jogo coletivo espanhol foi exaltado pelo jornal britânico The Guardian após a conquista da Copa do Mundo pelos europeus. "Na Copa do Mundo das Estrelas, uma equipe levou o troféu. Os campeões europeus foram a melhor equipe ali, erguendo o troféu tendo sofrido apenas um gol, e esta foi uma vitória para um sistema, um ideal, um compromisso com uma identidade."

A "Copa das Estrelas", à qual a publicação se refere, faz alusão aos grandes jogadores que lideraram suas seleções e se destacaram em campo, como Lionel Messi, pela Argentina, e Kylian Mbappé, pela França.

Ferran Torres

Além disso, o The Guardian exalta Ferran Torres, autor do gol do título. O jornal relembrou as críticas que o jogador recebeu, principalmente após a estreia contra Cabo Verde, e como ele lutou para balançar as redes no torneio.

"No fim, o destino estava guardando algo para ele: o maior gol, o maior momento da carreira de qualquer jogador.", escreveu a publicação.

No fim, com o gol do atacante, já o segundo tempo da prorrogação, a Espanha conquistou a Copa do Mundo de 2026 e chegou ao seu segundo título mundial.