CBF traça plano para recolocar o Brasil no topo do futebol mundial até 2030

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciou oficialmente o planejamento para o próximo ciclo da Seleção Brasileira.

Em reunião realizada na última terça-feira, 14, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, a diretoria apresentou um balanço da atual gestão e definiu as prioridades para o futebol brasileiro até a Copa do Mundo de 2030, segundo informações do ge.

CBF traça metas para o novo ciclo

Entre os principais objetivos anunciados pela entidade estão a conquista da Copa América de 2028 e o primeiro lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial de 2030.

As metas foram apresentadas durante um encontro que reuniu o presidente Samir Xaud, dirigentes da CBF e presidentes das federações estaduais. O técnico Carlo Ancelotti não participou da reunião, já que está de férias no Canadá.

Trabalho de Ancelotti foi apresentado

Responsável pelo departamento de seleções, Rodrigo Caetano detalhou aos dirigentes o trabalho desenvolvido desde a chegada de Carlo Ancelotti ao comando da Seleção Brasileira.

Segundo a CBF, foram 13 meses de preparação até a disputa da Copa do Mundo de 2026. O Brasil, porém, encerrou o torneio com sua pior campanha desde 1990 e terminou na 11ª colocação geral, o segundo pior desempenho da história da equipe em Mundiais.

Seleção feminina também está no planejamento

Além do futebol masculino, a reunião também abordou o planejamento da Seleção Brasileira feminina para a Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.

O técnico Arthur Elias apresentou o cronograma de preparação da equipe, que prevê quatro Datas Fifa entre outubro de 2026 e abril de 2027. A programação inclui amistosos contra seleções de alto nível, entre eles dois confrontos já confirmados contra o Japão, além de outros adversários que ainda serão definidos.

Gestão destaca continuidade do trabalho

O encontro também serviu para apresentar ações da atual administração, como a reforma do calendário do futebol brasileiro e a criação de grupos de trabalho voltados ao fair play financeiro, à arbitragem e às categorias de base.

Ao comentar o início do novo ciclo, o presidente Samir Xaud reconheceu que o desempenho na Copa do Mundo ficou abaixo das expectativas, mas afirmou que o foco da entidade já está voltado para os próximos desafios.

Segundo o dirigente, a prioridade agora é dar sequência ao trabalho desenvolvido nas seleções de base, masculina e feminina, além de concentrar esforços na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027 e para o Mundial de 2030.