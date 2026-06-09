Quem é Bruno Guimarães? O cérebro do meio-campo brasileiro na Copa de 2026

Bruno Guimarães: jogador chega vivendo o auge no Mundial (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
Colaboradora
Publicado em 9 de junho de 2026 às 19h47.
Bruno Guimarães simboliza a maturidade de uma geração que chega ao auge justamente na Copa do Mundo de 2026. Aos 28 anos, o volante desembarca no Mundial como um dos principais nomes da Seleção Brasileira e uma das referências técnicas da equipe de Carlo Ancelotti.
Titular absoluto nos últimos anos, Bruno será responsável por comandar um dos setores mais importantes do time: o meio-campo.
Nome completo: Bruno Guimarães Rodriguez Moura
Idade: 28 anos
Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
Posição: Volante
Clube: Newcastle United
Número na Seleção: 8
Pé dominante: Direito
Altura: 1,82m
Bruno Guimarães começou a carreira nas categorias de base do Audax, mas logo chamou atenção pela inteligência tática e qualidade nos passes, sendo contratado pelo Athletico-PR.
Ainda muito jovem, tornou-se titular da equipe principal e foi peça importante nas conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, despertando o interesse do mercado europeu.
Em 2020, foi contratado pelo Lyon, da França. O período no futebol francês serviu como porta de entrada para o cenário internacional.
Dois anos depois, se transferiu para o Newcastle, onde alcançou um novo patamar. Na Inglaterra, tornou-se um dos melhores meio-campistas da Premier League, recebendo elogios pela regularidade e capacidade de influenciar todas as fases do jogo.
Após se destacar pela Seleção Olímpica que conquistou o ouro em Tóquio, Bruno Guimarães ganhou espaço definitivo na equipe principal.
Participou da Copa do Mundo de 2022 e, ao longo do ciclo seguinte, transformou-se em um dos pilares da equipe nacional.
Com a chegada de Carlo Ancelotti, manteve seu status de titular e passou a ser visto como um dos líderes técnicos da geração.
Bruno Guimarães chega ao Mundial vivendo o melhor momento da carreira. A expectativa é que seja o responsável por dar equilíbrio ao time brasileiro, conectando defesa e ataque e participando diretamente da construção das jogadas.