Quem é Bruno Guimarães? O cérebro do meio-campo brasileiro na Copa de 2026

Bruno Guimarães simboliza a maturidade de uma geração que chega ao auge justamente na Copa do Mundo de 2026. Aos 28 anos, o volante desembarca no Mundial como um dos principais nomes da Seleção Brasileira e uma das referências técnicas da equipe de Carlo Ancelotti.

Titular absoluto nos últimos anos, Bruno será responsável por comandar um dos setores mais importantes do time: o meio-campo.

Ficha rápida

Nome completo: Bruno Guimarães Rodriguez Moura

Idade: 28 anos

Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)

Posição: Volante

Clube: Newcastle United

Número na Seleção: 8

Pé dominante: Direito

Altura: 1,82m

O início no Athletico Paranaense

Bruno Guimarães começou a carreira nas categorias de base do Audax, mas logo chamou atenção pela inteligência tática e qualidade nos passes, sendo contratado pelo Athletico-PR.

Ainda muito jovem, tornou-se titular da equipe principal e foi peça importante nas conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, despertando o interesse do mercado europeu.

Crescimento na Europa

Em 2020, foi contratado pelo Lyon, da França. O período no futebol francês serviu como porta de entrada para o cenário internacional.

Dois anos depois, se transferiu para o Newcastle, onde alcançou um novo patamar. Na Inglaterra, tornou-se um dos melhores meio-campistas da Premier League, recebendo elogios pela regularidade e capacidade de influenciar todas as fases do jogo.

A consolidação na Seleção

Após se destacar pela Seleção Olímpica que conquistou o ouro em Tóquio, Bruno Guimarães ganhou espaço definitivo na equipe principal.

Participou da Copa do Mundo de 2022 e, ao longo do ciclo seguinte, transformou-se em um dos pilares da equipe nacional.

Com a chegada de Carlo Ancelotti, manteve seu status de titular e passou a ser visto como um dos líderes técnicos da geração.

O que esperar dele na Copa?

Bruno Guimarães chega ao Mundial vivendo o melhor momento da carreira. A expectativa é que seja o responsável por dar equilíbrio ao time brasileiro, conectando defesa e ataque e participando diretamente da construção das jogadas.