Quem é o jogador da Seleção Brasileira comparado a Adriano Imperador?

Rayan tem sido uma das novidades na Seleção Brasileira para essa Copa do Mundo e foi comparado com Adriano Imperador, que já atuou pelo Flamengo e se destacou pelo Brasil. A comparação foi feita pelo jornal espanhol Marca, que destacou as semelhanças do jovem atacante do Bournemouth.

Em um guia do Brasil publicado pelo jornal, Rayan foi classificado com as mesmas características do ex-jogador do Flamengo justamente pela força física e velocidade que ele imprime à equipe.

Rayan marca primeiro gol pela Seleção Brasileira

Nesta temporada, Rayan teve duas participações pela Seleção Brasileira e já marcou um gol, na partida amistosa contra o Panamá, sendo o seu primeiro com a camisa amarela.

Números do atacante pelo Bournemouth

Defendendo a camisa do Bournemouth, ele já tem sete participações em gols com 15 jogos até aqui, marcando cinco vezes e dando dois passes para gols, se tornando uma das principais peças da equipe em pouco tempo.