Pep Guardiola recusa proposta para assumir a seleção italiana

A seleção italiana segue em busca de um novo treinador para tentar retornar à Copa do Mundo. Porém, o principal sonho da Federação Italiana de Futebol, Pep Guardiola, recusou o convite para assumir o comando da Itália.

Tetracampeã mundial, a Itália ficou fora das últimas três edições da Copa do Mundo, em 2018, 2022 e 2026, e busca um novo técnico para tentar voltar a figurar entre as principais seleções do futebol mundial novamente.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, Guardiola comunicou sua decisão na madrugada desta sexta-feira, 24, encerrando qualquer possibilidade de assumir o cargo. De acordo com a publicação, o treinador catalão agradeceu ao diretor de seleções, Paolo Maldini, pela proposta e afirmou que se sentia honrado com o interesse, mas explicou que não era o momento para aceitar o desafio.

“Obrigado, estou honrado, mas neste momento não me sinto à vontade para aceitar”, teria dito Guardiola a Maldini, segundo o jornal italiano.

A recusa representa um duro golpe para a Federação Italiana, que via no ex-treinador do Manchester City o nome ideal para ajudar no processo de reconstrução da seleção após ficar fora da terceira edição de Copa consecutiva.

Andrea Pirlo vira favorito

Com Guardiola fora da disputa, Andrea Pirlo passa a ser o principal candidato para assumir o comando da Itália. Ainda de acordo com a La Gazzetta dello Sport, o ex-volante já era considerado o plano B de Paolo Maldini e de Leonardo, consultor da seleção italiana.

Como jogador, Pirlo foi um dos protagonistas da conquista da Copa do Mundo de 2006, último título mundial da Azzurra. Já, sua trajetória como treinador começou em 2020, na Juventus, equipe que contava com Cristiano Ronaldo no elenco.

Depois comandou o Karagümrük, da Turquia, e a Sampdoria, antes de assumir o Dubai United, dos Emirados Árabes Unidos, onde trabalha atualmente.