Veja como a Noruega transformou sua formação de atletas e colhe frutos na seleção

A histórica campanha da Noruega na Copa do Mundo de 2026 não é fruto do acaso. Após eliminar o Brasil nas oitavas de final, no último domingo, a seleção garantiu sua classificação para as quartas de final e alcançou a melhor campanha de sua história em Mundiais, superando os desempenhos de 1938 e 1998, quando parou nas oitavas.

O sucesso dentro de campo é consequência de um projeto desenvolvido há décadas, que prioriza a formação de atletas sem abrir mão da infância. Na Noruega, o investimento no esporte vai muito além do futebol e é baseado em um modelo que incentiva a participação, o desenvolvimento e o prazer pela prática esportiva, segundo informações do The Guardian.

Em 2007, a Norges Idrettsforbund (NIF), entidade responsável pelo esporte no país, revisou os oito direitos das crianças no esporte, criados originalmente em 1987. As normas são obrigatórias para todos os clubes e treinadores filiados à entidade e mudaram completamente a forma como os jovens atletas são formados.

Até os nove anos de idade, as crianças disputam apenas partidas entre clubes locais. Nessa faixa etária não existem tabelas de classificação, divulgação de resultados ou entrega de troféus. A prioridade é exclusivamente o aprendizado e a diversão.

A competição regional passa a existir apenas a partir dos 11 anos, mas os resultados continuam sem divulgação pública. Somente aos 13 anos um atleta pode participar de torneios que se aproximem de um campeonato.

Outro ponto considerado essencial pelo modelo norueguês é o incentivo à prática de diferentes modalidades esportivas. Em vez de especializar as crianças desde cedo, o sistema garante que elas tenham liberdade para experimentar vários esportes antes de decidir qual desejam seguir.

De acordo com o jornal britânico, essa filosofia é sustentada por dois dos oito direitos estabelecidos pela NIF: o domínio e a liberdade de escolha. A ideia é evitar que pais ou treinadores direcionem precocemente os jovens para uma única modalidade, permitindo que desenvolvam diferentes habilidades motoras e escolham seu caminho apenas quando estiverem maduros para isso.

Haaland é o principal exemplo

Principal estrela da seleção norueguesa, Erling Haaland, cresceu justamente durante a implementação das regras revisadas pela NIF. Segundo revelou seu pai, Alf-Inge Haaland, o atacante passou boa parte da infância praticando diversas modalidades.

Tanto que a seleção norueguesa de handebol demonstrou interesse em convocá-lo antes mesmo de o atacante optar definitivamente pelo futebol, decisão tomada apenas aos 14 anos. Hoje, Haaland é o maior nome da geração que levou a Noruega à melhor campanha de sua história em Copas do Mundo.